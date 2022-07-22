 طريقة روعة لصبغ الشعر باللون النحاسي بالمكونات الطبيعية وفي نصف ساعة

صبغ الشعر بالصبغة الكيميائية يضر الشعر، ويصعب علاجه، وتحب جميع النساء صبغ شعرهن ومع كثرة تعرض الشعر للكيماويات يصبح السعر هايش وجاف، كما يكون أكثر عرضة للتساقط، في حلم جميع النساء هو تلوين شعرهن بطرق طبيعية غير ضارة على الرأس والشعر خاصا اللون النحاسي الذي أصبح تريند هذه الفترة بالنسبة للنساء والفتيات، وعند الذهاب إلى مراكز متخصصة يؤدي ذلك إلى الاحتجاج إلى مبالغ كبيرة بالإضافة إلى الأضرار الناتجة من الصبغات والمكواة لفرد الشعر كل ذلك يعد مجهود كبير علي بصيلة الشعر، مما جاء الكثير لمعرفة البدائل من خلال جوجل وتكون طرق آمنة ومغذية للشعر.

صبغ الشعر باللون النحاسي باستخدام الحنة والمياه الغازية

تعد الحنة من الصبغات التي استخدمها أجدادنا في صبغ شعرهن وذلك لأنها من المكونات الطبيعية حيث الآن يمكنك وضع بعض الإضافات للحصول على اللون النحاسي

المكونات

كوب من الحنه السودانيه.

كوب من المشروب الغازي سفن اب.

ملعقة من من حبوب القرنفل.

ربع كوب زيت زيتون.

ماء دافئ.

طريقة عمل الصبغة واستخدامها على الشعر

اولا نقوم بإحضار الحنه مع التأكد من عدم وجود عليها أي مواد كيميائية ويفضل شراؤها من العطار.

نقوم بغلي حبوب القرنفل في الماء وذلك بهدف تقوية بصيلات الشعر.

نضع زيت الزيتون علي الحنه ونقلب ثم نقوم بتركها ربع ساعة قبل عجنها.

نقوم بإضافة السفن اب وعصير الليمون.

ناخذ مستخلص ماء القرنفل ونعجن به الحنه.

نقوم بفرد الحنه على الشعر وذلك بعد ارتداء قفازات وذلك لحماية اليد باستخدام فرشه طبيه.

نترك الخليط لمدة نصف ساعة على الشعر.

نقوم بفرك الشعر جيد لإزالة الزوائد.

نغسل الشعر ثم نقوم بتجفيف الشعر بالمجفف.

وصفة الحناء والكركديه للشعر

الكركديه من المشروبات الطبيعية التي عند استخدامها مع الحنة يعطي لون نحاسي لامع ومن أكثر الوصفات التي يتم البحث عنها

المكونات

كوبان من الحنة السودانية.

ربع كوب من بذور الكركديه.

ربع كوب من عصير الليمون.

خطوات عمل الوصفة وطريقة الاستعمال