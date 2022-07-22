نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بجوز الهند والخميرة طريقة عمل ماسكات لتفتيح البشرة في المنزل في المقال التالي

تعد العناية بالبشرة من الأمور الهامة التي تقوم الكثير من البنات بالاهتمام بها عن طريق استخدام الماسكات التي تعمل على تفتيح البشرة وإعادة نضارتها وحيويتها، ويعاني الكثير منكم بسبب أشعة الشمس الضارة والأتربة والملوثات التي تؤثر على البشرة بالسلب لذلك يفضل كثير من البنات عمل ماسكات بطرق مختلفة لتفتيح البشرة بمكونات طبيعية وبسيطة وموجودة في البيت بدلا من الذهاب إلي صالونات التجميل. مقادير عمل ماسك زيت الزيتون والعسل لتفتيح البشرة معلقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ملعقة واحدة صغيرة من العسل الأبيض طريقة عمل ماسك زيت الزيتون والعسل لتفتيح البشرة أولا نحضر وعاء ونضع به ملعقتان زيت الزيتون وملعقة العسل الأبيض ونقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم البعض حتى يتجانس الخليط.

ثم نبدأ في توزيع الخليط على البشرة بالتساوي ونتركه على البشرة لعدة دقائق حتى تتشربه البشرة.

بعد ذلك نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء الدافئ ونضع لها المرطب المناسب. مقادير عمل ماسك الخميرة لتفتيح البشرة ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية

ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض

ملعقتان كبيرتان من اللبن الدافئ طريقة عمل ماسك الخميرة لتفتيح البشرة أولا نحضر وعاء صغير ونضع به الخميرة الفورية واللبن ونقوم بخلطهم مع بعض البعض جيدا، ثم نضيف إليهم العسل ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

ثم نضع الخليط على البشرة ونوزعه بالتساوي، ثم نتركه لمدة عشرين دقيقة حتى يجف تماما.

بعد ذلك نقوم بالفرك جيدا ونغسل البشرة للتخلص من باقي الخليط بالماء الدافئ، ثم نشطفه بالماء البارد. مقادير عمل ماسك جوز الهند لتفتيح البشرة نصف كوب من زيت جوز الهند

نصف كوب من السكر

نصف كوب من البن

ملعقة واحدة صغيرة من القرفة المطحونة طريقة عمل ماسك جوز الهند لتفتيح البشرة أولا نحضر وعاء ونضع به زيت جوز الهند على نار هادئة ثم نضيف إليه البن والسكر والقرفة مع الاستمرار في التقليب.

نترك الماسك حتى يبرد، ثم نضعه على البشرة ونتركه لمدة 20 دقيقة.

نشطف الماسك بالماء الدافئ ونترك البشرة حتى تجف. عمر شويل - جدة بجوز الهند والخميرة طريقة عمل ماسكات لتفتيح البشرة في المنزل - ثقفني

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