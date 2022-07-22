نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا لشراء الحلويات نقدم لكم طريقة تحضير البسبوسة للشيف حسن في المقال التالي
البسبوسة للشيف حسن من أكثر الحلويات طلبا على مواقع التواصل الاجتماعي واستمر اقترانه باسم الشيف حسن لأنه من أفضل شيفات الوطن العربي خصيصا في مصر كما أن وصفاته لها ما يميزها من نتائج ولا أروع من التجربة الأولى كما أنه باتباع خطوات التحضير يمكنك الاستغناء عن تناول البسبوسة من محلات الحلواني نهائيا، كما تتنوع طرق إعداد البسبوسة وتختلف وفقا لطريق التحضير لكن الأساسي يعتبر واحد مع وضع تغير طفيف في الحشوات التي تختلف بالذوق الفرد في تناولها، لذلك يمكن تتبع خطوات الشيف حسن في إعداد البسبوسة لضمان نجاحها والتي تتمثل فيما يلي.
مقادير عمل البسبوسة للشيف حسن
تختلف مقادير إعداد البسبوسة وفقا لنوع البسبوسة المطلوب إعدادها، والمقادير التالية هي مقادير البسبوسة العادية.
العجينة:
- كيس بسبوسة جاهزة أو نصف كيلو دقيق سيمولينا.
- ثلاث ملاعق سكر أبيض.
- نصف كوب جوز هند مبشور.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ثلاث ملاعق سمن بلدي كبار.
- نصف كوب من الحليب.
الشربات:
- كوب ونصف من السكر.
- كوب ونصف من الماء.
- نصف ملعقة عصير الليمون.
- رشة فانيليا.
التزين:
- مكسرات حسب الرغبة.
خطوات عمل البسبوسة للشيف حسن
- نحضر طاسة علي النار ونضع بها والسكر على النار ونستمر في تحريك الطاسة حتى يتكرمل السكر.
- نضيف السمنة البلدي ونقلب جيدا ثم نضيف الحليب وذلك يتم على نار منخفضة جدا.
- ويمكن إطفاء النار عند وضع المكون الجديد حتى لا تحرق المكونات الموجودة بالطاسة.
- نضيف دقيق البسبوسة والبيكنج بودر ونقلب بالملعقة جيدا للحصول على قوام متماسك.
- نحضر صينية وندهنها بالسمنة ونضع بها الخليط المعد ولفرد البسبوسة في الصينية لابد من وضع الملعقة في الماء حتى لا تلتصق بالخليط لأنه ملصق قليلا.
- نضع الصينية في الفرن لمدة ثلث ساعة دون إشعال الشواية علي حرارة ١٨٠ مئوية ولا بد أن تكون مسخنة مسبقا.
- نحضر الشربات قبل إدخال البسبوسة إلى الفرن بحيث يكون بارد عن إخراج البسبوسة من الفرن.
- حيث يوضع مكونات الشربات في وعاء على النار ويترك ليغلي سبع دقائق ثم يوضع في الثلاجة ليبرد.
- نخرج البسبوسة من الفرن ونسقيها مباشرة بالشربات البارد ونزينها بالطريقة المفضلة لديكم أو تقدم كما هي.
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