وصفة كريم النشا ولبان الدكر لتفتيح وتنوير البشرة

واحدة من أفضل الوصفات الطبيعية التي تقوم النساء باستخدامها في تفتيح البشرة هي وصفة كريم النشا ولبان الدكر، بعد أن قام عدد كبير من الفتيات والنساء بعمل هذه الوصفة، وملاحظة نتائج مبهرة، ومعرفة أنها من الوصفات الناجحة قامت الفتيات بالتحدث عنها كثيرًا، وبدأت هذه الوصفة تنتشر كثيرًا، وتريد بعض الفتيات معرفة طريقة تحضير وصفة النشا ولبان الدكر، وهو كريم طبيعي من مكونات طبيعية، يعمل على تفتيح البشرة، وإزالة آثار التعرض للشمس، كما تعمل هذه الوصفة على إخفاء التجاعيد، كما تؤخر من ظهور علامات التقدم في العمر، كما يمنع من ظهور الخطوط التي تلاحظ على الوجه، ويعمل هذا الكريم على شد جلد البشرة، ونقائها، كما يعمل على إزالة البقع، يفضل الكثير هذه الوصفة عن الوصفات الأخرى التي يتم تحضيرها من خلال إدخال بعض المكونات الكيميائية بها، والتي قد تكون ضارة على البشرة.

مكونات تحضير كريم النشا ولبان الدكر

كمية مناسبة من مطحون لبان الدكر الناعم.

اثنين ملعقة كبيرة من النشا.

اثنين ملعقة صغيرة من مطحون الشوفان.

ملعقة واحدة كبيرة من العسل النحل.

ملعقة واحدة صغيرة من مطحون العرقسوس.

طريقة تحضير وصفة كريم النشا ولبان الدكر