نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اروع طريقة لعمل الكنافة النابلسية بالوصفة الأصلية لكل ربات البيوت في المقال التالي

اروع طريقة لعمل الكنافة النابلسية بالوصفة الأصلية، تبحث الكثير من ربات المنزل عن طرق جديدة لصنع حلويات شهية ولذيذة، لكي تقوم بتقديمها إلى أفراد أسرتها من باب التغيير في طرق صنع وتحضير الحلويات من الشرقية والغربية، ولذلك سنقدم لكم اليوم طريقة تحضير الكنافة النابلسية الشهية واللذيذة بكل تفاصيلها والتي تحضر بطريقة سهلة وبسيطة وناجحة. مكونات تحضير الكنافة النابلسية ربع كيلو من الكنافة الطازجة. ربع كيلو من جبن العكاوي. نصف كأس من السمن الذائبة. 2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض البودر. 2 ملعقة كبيرة من الفستق المطحون للتزين. مكونات تحضير الشربات للكنافة النابلسية: كوب كبير من الماء. كوب ونصف من السكر الأبيض. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة تحضير الكنافة النابلسية نقوم بنقع جبن العكاوي في الماء لمدة لا تقل عن ساعتين ثم نقوم بتصفيتها.

ثم نقوم بإحضار الكبة الكهربائية ونضيف فيها الكنافة ونقوم بفرمها جيدا حتى تصبح ناعمة.

نقوم بوضع الكنافة المفرومة في وعاء عميق ونضيف إليها السكر البودر والسمن المذابة.

ثم نقوم بتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس معا.

بعد ذلك نقوم بإحضار صينية مقاس 28 سم ونقوم بدهنها جيدا بالسمن.

ثم نضيف نصف كمية الكنافة في الصينية مع الضغط جيدا على الجوانب.

بعد ذلك نقوم بإضافة مقدار من جبن العكاوي ونوعها على الكنافة داخل الصينية.

ثم نقوم بإضافة باقي كمية الكنافة فوق الجبن ونقوم بالضغط عليها جيدا بكريقة متساوية.

نقوم بإدخال صينية الكنافة النابلسية إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نقوم بوضع صينية الكنافة على الرف الأوسط وتترك لمدة خمسة عشر دقيقة للنضج.

بعد أن تنضج الكنافة نقوم بإغلاق الفرن ونشعل الشواية لكي تأخذ الكنافة النابلسية لونا من الأعلى.

بعد خروج الكنافة النابلسية من الفرن نسكب عليها الشربات الثقيل وهي ساخنة والشربات بارد.

بعد ذلك نقوم بتزينها بالفسق المفروم ثم تقطع وتقدم.

لتحضير شربات الكنافة النابلسية الثقيل نقوم بإحضار إناء عميق نضيف فيه الماء والسكر الأبيض.

ثم نقوم بالتقليب جيدا ونقوم برفع الإناء على النار مع التقليب الجيد المستمر حتى يذوب السكر.

عند غليان الشربات نضيف عصير الليمون.

نقوم بترك الشربات ليغلي لمدة دقيقة أخرى ثم نرفعه من النار ونتركه ليبرد تماما. عمر شويل - جدة اروع طريقة لعمل الكنافة النابلسية بالوصفة الأصلية لكل ربات البيوت - ثقفني

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