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طريقة عمل كيك الشمواه اللذيذة بمكونات بسيطة متوفرة لدينا، تعتبر كيك الشمواه اللذيذة من الحلويات الخفيفة والشهية والتي لا تحتوي على نسبة عالية من السكريات والدهون، كما إنها تمتاز ومناسبة للأشخاص الذين يتبعون نظام صحي، كما إنها من حلويات المطبخ الفرنسي، واليوم سنقدم لكم طريقة تحضير وإعداد كيك الشمواه بكل تفاصيلها خطوة بخطوة. مكونات تحضير كيك الشمواه كوب من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات. كوب من الحليب. نصف كوب من زيت الذرة. نصف كوب من السكر الأبيض. 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى. ملعقة صغيرة من الخل الأبيض. مكونات الطبقة الثانية من كيك الشمواه: نصف كوب من النسكافيه المركز. 3 باكيت من الكريم كراميل. 3 أكواب وربع من الحليب. نصف باكت من بسكويت الشاي السادة. علبة صغيرة من القشطة. 3 ملاعق كبيرة من الحليب البودر. طريقة تحضير كيك الشمواه طبقات الكيك نقوم بإحضار وعاء عميق وكبير ونضيف فيه البيض والفانيليا والسكر.

ثم نقوم بمزجهم جيدا بواسطة المضرب اليدوي ثم نضيف إليهم الحليب والزيت.

بعد ذلك نقوم بمزج الخليط جيدا ونضيف إليهم الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو الخام.

نمزج الخليط جيدا حتى نحصل على قوام شبه سائل للكيك.

ثم نقوم بإحضار صينية وندهنها بالزيت جيدا ثم نضيف فيها خليط الكيك.

نقوم بإدخال صينية الكيك إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 170 درجة مئوية.

نضع صينية الكيك على رف أوسط ونتركها لتنضج لمدة نصف ساعة.

نقوم بإخراج صينية الكيك من الفرن ثم نقوم بعمل ثقوب بها بواسطة السكين أو خلة أسنان.

بعد ذلك نقوم بتسقية الكيك جيدا بالنسكافيه والحليب وخاصة أطراف الكيك.

نقوم بإحضار إناء عميق نضيف فيه الحليب و الكريم الكراميل ثم نقوم بتقليب الكريم كراميل جيدا حتى يذوب.

ثم نقوم برفع الإناء على النار مع التقليب الجيد المستمر حتى الغليان ثم نقوم برفعه من على النار.

بعد ذلك نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضيف فيه البسكويت والقشطة ونضيف إليهم الكريم كراميل.

نقوم بخفق المكونات جيدا حتى نحصل على خليط مناسب ثم نقوم بسكب الخليط على الكيك.

بعد ذلك نقوم بإدخال صينية الكيك إلى الثلاجة لمدة ساعة ونصف ليتماسك الكريم كراميل ويمكن تزينها حسب الرغبة. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيك الشمواه اللذيذة بمكونات بسيطة متوفرة لدينا - ثقفني

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