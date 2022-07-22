طريقة عمل الكوكيز في المنزل يكل سهولة بدون تعقيد

يعد الكوكيز من أفضل أنواع البسكويت التي يمكن تحضيرها ويحبه الكبار والصغار وخاصة الأطفال حيث أنه يتميز بمذاقه الشهي واللذيذ، ويقبلون دائما على شرائها من الخارج ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طرق مختلفة لتحضير الكوكيز، ومع غلاء الأسعار تفضل كثير من الأمهات تحضير قطع الكوكيز في البيت

مقادير عمل الكوكيز

يمكننا عمل الكوكيز في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة غير مكلفة بدلا من شرائها من الخارج ويحتوي الكوكيز على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة.

كوبين ونصف من الدقيق الأبيض

نصف كوب من الزبدة الطرية

نصف كوب من السكر الأبيض

اثنين من البيض متوسط الحجم

كوب واحد من السكر البني

نصف كوب من زبدة الفول السوداني

ملعقتان كبيرتان من شراب الذرة الخفيف

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا

ملعقتان كبيرتان من الماء

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج باودر

كوبين من حبيبات الشيكولاتة

طريقة عمل الكوكيز في المنزل