نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكوكيز في المنزل يكل سهولة بدون تعقيد في المقال التالي
يعد الكوكيز من أفضل أنواع البسكويت التي يمكن تحضيرها ويحبه الكبار والصغار وخاصة الأطفال حيث أنه يتميز بمذاقه الشهي واللذيذ، ويقبلون دائما على شرائها من الخارج ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طرق مختلفة لتحضير الكوكيز، ومع غلاء الأسعار تفضل كثير من الأمهات تحضير قطع الكوكيز في البيت
مقادير عمل الكوكيز
يمكننا عمل الكوكيز في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة غير مكلفة بدلا من شرائها من الخارج ويحتوي الكوكيز على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة.
- كوبين ونصف من الدقيق الأبيض
- نصف كوب من الزبدة الطرية
- نصف كوب من السكر الأبيض
- اثنين من البيض متوسط الحجم
- كوب واحد من السكر البني
- نصف كوب من زبدة الفول السوداني
- ملعقتان كبيرتان من شراب الذرة الخفيف
- ملعقتان صغيرتان من الفانيليا
- ملعقتان كبيرتان من الماء
- نصف ملعقة صغيرة من الملح
- ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج باودر
- كوبين من حبيبات الشيكولاتة
طريقة عمل الكوكيز في المنزل
- أولا نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى نقوم بتحضير عجينة الكوكيز.
- ثم نحضر وعاء عميق ونضع به كمية الزبدة وزبدة الفول السوداني والسكر الأبيض الناعم والسكر البني ونقوم بخفق المكونات باستخدام المضرب الكهربائي حتى يتكون لدينا خليط ناعم.
- بعد ذلك نضيف شراب الذرة الخفيف والماء وكمية الفانيليا، ثم نقوم بخفق المكونات جيدا، ثم نقوم بإضافة البيكنج باودر والدقيق المنخول والملح إلى الخليط مع الاستمرار في خفق المكونات مع بعضها البعض جيدا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة حبيبات الشيكولاتة إلى الخليط مع تقليب الخليط بخفة باستخدام ملعقة.
- ثم نبدأ في تشكيل عجبنة الكوكيز على شكل كرات صغيرة الحجم، ثم نضعها في صينية غير مدهونة مع الضغط على قطع الكوكيز بخفة باستخدام راحة اليد حتى نقوم بفردها.
- بعد ذلك نقوم بوضع الصينية في الفرن المسخن لمدة تتراوح بين خمس عشرة دقيقة إلى عشرين دقيقة حتى تنضج جيدا.
- ثم نخرج صينية الكوكيز من الفرن ونتركها على جنب حتى تبرد لمدة قليلة.
- بعد ذلك نضع حبات الكوكيز في أطباق التقديم ونقدمها، وبالهنا والشفاء.
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