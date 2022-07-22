طريقة عمل كيكة الجيلي خفيفة حلى صيفي لذيذ وسهل

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طريقة عمل كيك الجيلي، في فصل الصيف تحتاج الأسرة دائما لأنواع الحلوى المنعشة، التي تبرد وتلطف حرارة الصيف الشديدة، ولذلك نقدم لكم اليوم طريق إعداد كيك الجيلي البارد اللذيذ والشهي، فتمتاز الكيكة بطبقاتها الثلاث الشهية واللذيذة والتي سوف يحبها أفراد أسرتك وسوف تبهرين ضيوفك بها أيضا، كما أن الكيك يعد بمكونات بسيطة وبطريقة سهلة وبسيطة والتي سوف تنعشك وتنعش أسرتك في فصل الصيف كما يمكنك إعدادها في أعياد الميلاد والمناسبات المختلفة، أو تناولها في المصايف والرحلات محلى خفيف شهي. طريقة عمل كيك الجيلي باكيت من بسكويت الشاي السادة أي نوع. كوب كبير من الحليب. مكونات الطبقة الثانية لتحضير كيك الجيلي 2 كوب كبير من الماء. 3 ملاعق كبيرة من اللبن البودر. 4 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض. 4 ملاعق كبيرة من نشا الذرة. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. علبة صغيرة من القشطة. مكونات الطبقة الثالثة لتحضير كيك الجيلي 2 باكيت من الجيلي البودر بطعم الفراولة. 2 كوب كبير من الماء المغلي. طريقة تحضير وإعداد كيك الجيلي نقوم بإحضار وعاء صغير وعميق نضيف فيه الحليب ثم نقوم بغمر بسكويت الشاي السادة في الحليب ونرفع البسكويت من الحليب فورا بحيث لا يبلل تماما.

بعد ذلك نقوم بوضع البسكويت في صينية من البايركس مقاس 30 سم بطريقة منتظمة.

ثم نقوم بإحضار إناء عميق نضيف فيه الماء والسكر الأبيض واللبن البودر ونشا الذرة.

بعد ذلك نقوم بتقليب المكونات جيدا بواسطة المضرب اليدوي حتى تمتزج جميع المكونات ويذوب السكر والنشا.

ثم نقوم برفع الإناء على نار متوسطة الحرارة مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام سميك.

بعد ذلك نرفع الإناء من النار ونضيف إليه الفانيليا والقشطة ونستمر في تقليب الخليط حتى تذوب القشطة.

ثم نقوم بإضافة خليط النشا فوق طبقة البسكويت السادة المغمورة في الحليب.

نقوم بترك الصينية جانبا لتبرد ثم نقوم بعمل الطبقة الثالثة من كيك الجيلي.

في إناء عميق نضيف الجيلي البودر ونضيف إليه الماء المغلي.

ثم نقوم بتقليب الجيلي حتى يذوب تماما ثم نضيف الجيلي فوق الطبقة الثانية في الصينية بالتدريج حتى نحافظ على طبقات كيك الجيلي.

نترك الجيلي ليبرد تماما ثم نقوم بإدخال الصينية إلى الثلاجة لمدة ساعة ونصف ثم يقطع ويقدم باردا. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الجيلي خفيفة حلى صيفي لذيذ وسهل - ثقفني

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