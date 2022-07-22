بكوب من الدقيق اعملي ١٢ قطعة من الجاتوه السهل الإقتصادي

يعتبر الجاتوه من الحلويات اللذيذة، والتى تقدم فى المناسبات والأفراح وأعياد الميلاد لشكله وطعمه الجميل، وتتنوع الطرق لعمله ويعد من الحلويات التى يعشقها الكبار والصغار ويقبلون على شرائها من محلات الحلويات، ويبحث الكثير من السيدات عن طريقة بسيطة لعمله فى المنزل بمكونات إقتصادية وبدون تعقيد، وفى هذه الطريقة سوف نشرح لكم كيفية عمله فى المنزل بكل بساطة، لذلك سوف نقدم لكم متابعينا الأعزاء من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الجاتوه السهل الإقتصادي بالتفصيل.

مكونات الجاتوه السهل الإقتصادي

يتكون الجاتوه السهل الإقتصادي من بعض المكونات البسيطة المتوفرة فى المنزل وهى كالتالي:

كوب من السكر.

٢كيس من الفانيليا.

كوب من الزيت النباتي.

علبة من الكريم كراميل.

كوب من اللبن السائل كامل الدسم.

٢ حبة من البيض.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

كيس من البيكنج بودر.

ذرة ملح.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل الجاتوه السهل الإقتصادي بسيطة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة وفى وقت قياسي وهى كمايلي:

فى وعاء الخلاط الكهربائي نقوم بوضع كوب السكر وعليه كوب اللبن كامل الدسم وكوب الزيت وكيس من الفانيليا. ثم نضيف عليهم كيس الكريم كراميل ونخلى الكراميل للتزيين ونخلطهم مع بعض كويس حتى يذوب السكر ويصبح الخليط ناعم وسميك. واذا كان الخليط مش تقيل نضيف عليه ملعقتين من الزيت ونخفقهم تاني. نأخذ كوب من الخليط ونضعه فى الثلاجة جانباً ونأخذ الخليط المتبقي ونضيف عليه البيض وكيس من الفانيليا وملعقة من الخل ونستمر فى الخفق مرة أخرى. بعد ذلك فى وعاء آخر ننخل الدقيق ونضيف عليه البيكنج بودر وذرة الملح والنشا ونخلطهم مع بعض كويس. ثم نضيف عليهم خليط الكيك السائل السابق ونقلبهم مع بعض كويس فى اتجاه واحد حتى يمتزجوا تماماً. نحضر صينية مربعة وندهنها بالزيت ونفرشها بورق الزبدة وندهنها بالزيت ثم نسكب بها خليط الكيك. ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٠ دقيقة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي. نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقلبها على صينية ونوزع عليها كوب الخليط اللى تركناه فى الثلاجة. نزينه بصوص الكراميل بالطول ثم بخلة نقوم بتمشية الخليط بالعرض حتى يعطيكي الشكل الجميل. يمكنك بعدها تزيينه بالفستق او الفورماسيلا أو الشوكولاتة. نقسمها من النصف بالطول ثم نقطعها إلى ١٢ قطعة بالعرض وتوضع فى طبق التقديم وبالف هنا وشفا.

فوائد الخل الأبيض

يحتوي الخل الأبيض على العديد من الفوائد للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي:

يقي من الإصابة بهشاشة العظام ويقويها يزيد من متانتها. يساعد فى التخلص من الوزن الزائد. يزيد من كفائة الجهاز المناعي، ويقي من الإصابة بالأمراض. يعالج الحروق والجروح والالتهابات الجلدية المختلفة وحروق الشمس. يسهل عملية الهضم ويساعد فى امتصاص العديد من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والحديد. يزيل رائحة الفم الكريهة ويمنحه رائحة منعشة.

فوائد اللبن

للحليب فوائد كثيرة للجسم ولابد من تناوله يوميا فى الصباح أو المساء وإليكم بعض هذه الفوائد فيمايلي: