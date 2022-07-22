تعرفي على طريقة عمل طاجن اللحم بالبرقوق المغربي الشهي فى المنزل

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طاجن اللحم بالبرقوق من الأكلات المغربية الشهية، وتعد من الوجبات المميزة لأنها تجمع بين الطعم الحلو والمالح فى نفس الوقت، كما أنها من الأكلات التى لها قيمة غذائية عالية لإحتوائها على نسبة كبيرة من الفيتامينات والبروتين والاملاح المعدنية، وهى من الوجبات التى تقدم فى المناسبات والأفراح بجانب الأرز الأبيض والخبز المغربي والكسكسى، لذلك تعد من الوجبات التى يجب عليكي الاستفادة منها وعملها لأفراد أسرتك، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير طاجن اللحم بالبرقوق المغربي الشهي بالتفصيل. مكونات طاجن اللحم بالبرقوق المغربي الشهي يتكون طاجن اللحم بالبرقوق المغربي الشهي من مجموعة من المكونات المليئة بالفوائد الصحية وهى كالتالي: كيلو من اللحمة البقري أو الضاني.

١/٢ ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

٣ حبة من المستكة.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

١/٢ ملعقة صغيرة من الكركم.

زعفران.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من السمنة.

حبة كبيرة من البصل المفروم.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

٣ فص من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الزيت.

عود من القرفة.

ملعقة كبيرة من البقدونس.

كوب من الماء. للتزيين ١٠٠ جرام من البرقوق.

ملعقة كبيرة من السكر.

عود من القرفة.

ملعقة كبيرة من المشمش.

لوز مقلي. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل طاجن اللحم بالبرقوق المغربي الشهي سهلة جداً ويمكنك عمله فى المنزل بسهولة وهو كمايلي: نحضر وعاء عميق ونضع به كوب الماء وعليه التوابل من الزنجبيل والقرفة والكزبرة والفلفل والكركم ونقلبهم مع بعض كويس. بعد ذلك نضيف عليهم اللحمة ونقلبهم ونضعهم فى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل. ثم نحضر حلة مناسبة ونضعها على نار متوسطة ونضع بها السمنة والزبدة ثم نضيف عليهم اللحمة ونقلبهم مع بعض شوية. نضيف عليهم البصل والثوم وعود القرفة والمشمش ونقلبهم لمدة ٥ دقائق. بعد ذلك نضيف عليهم الماء حتى يتغطى تماماً ثم نغطيها ونتركها حتى تنضج. نحضر البرقوق ونضعه فى وعاء على نار متوسطة مع نصف لتر من الماء وعود قرفة ونتركهم يغلوا لمدة ربع ساعة. ثم نضيف عليهم السكر ونستمر فى التقليب حتى يتبخر الماء. نحضر طاجن ونضع به اللحم وعليه البرقوق وندخله الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ٢٠٠ حتى يتسبك. نخرجه من الفرن ويزين بالبقدونس واللوز المقلي فى الزيت ويقدم وبالف صحه وعافيه. فوائد اللحم هناك العديد من الفوائد الصحية لها وهى كالتالي: مصدر للبروتين الأساسي ويعد من العناصر الغذائية المهمة. يحمى الجسم من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة لاحتوائه على الزنك. يعمل على تعزيز ونمو العضلات. يوفر الأحماض الأمينية الأساسية التى تساعد على الهضم. يساعد فى تحسين عمل الدورة الدموية. تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وعدم انتظام ضربات القلب. فوائد البصل يحتوي البصل على العديد من الفوائد الصحية للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي: يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي والمفيد فى تحسين المناعة. يساعد فى الحد من الالتهابات ومنع العدوى. يقلل من نسبة الكوليسترول الضار فى الدم ولذا فهو يحافظ على صحة القلب. غني بمركب كيريستين والمفيد فى الحماية من السرطان. يقلل من خطر الإصابة بقرحة المعدة. يساهم فى منع ارتفاع ضغط الدم ويساعد فى توسيع الشرايين. يحتوي على الكروم الذى يساعد فى تنظيم سكر الدم. عمر شويل - جدة تعرفي على طريقة عمل طاجن اللحم بالبرقوق المغربي الشهي فى المنزل - ثقفني

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