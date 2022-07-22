وداعا للبروتين والكيراتين.. فرد الشعر الخشن المجعد في المنزل بخلطة طبيعيه سحريه هتخلى شعرك مثل الحرير

فرد الشعر الخشن نتحدث اليوم ونناقش كيفية تحضير أقوى وأفضل كيراتين طبيعي لفرد الشعر وأكثره فعالية، يجب علينا أن نقوم بتنبيه كل فتاة ألا تقوم باستخدام ماكينات فرد الشعر التي تعرّض الشعر إلى حرارة شديدة قد تتسبب في حرق بصيلة الشعر ويجعلها هشة وتالفة إلى أقصى درجة، يمكنك معالجة كل مشاكل شعرك بأقل التكاليف وفي منزلك حيث أن الشعر التالف هو كالجسم يحتاج إلى تغذية صحية وتزويده بالعناصر الغذائية التي تنقصه وتؤدي إلى ضعفه.

أفضل كيراتين طبيعي لفرد الشعر

والكيراتين الطبيعي هو عبارة عن وصفات طبيعية يتم تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة ومن أبرز هذه الوصفات ما يلي:-

وصفة البيض والزيوت الطبيعية

المكونات المطلوبة:-

أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان صغيرتان من زيت الخروع وزيت اللوز الحلو.

عدة قطرات من زيت الياسمين.

بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

خطوات تحضير وصفة البيض للشعر:-

قومي بخفق البيضة جيدًا حتى يتداخل البياض مع الصفار وأضيفي إليها الزيوت وملعقة النشا وقلبي المكونات جيدًا حتى تصبح متجانسة تمامًا.

بعد ذلك قومي بتوزيع الماسك على شعرك ودلكي فروة الرأس لمدة ثلاث دقائق تقريبًا ثم قومي بفرده على باقي الشعر حتى أطرافه.

ثم قومي بتصفيف شعرك ولفيه على شكل كعكة وغطيه جيدًا بغطاء رأس بلاستيكي أو باروكة حرارية دافئة واتركيها على شعرك لمدة ساعتين على الأقل.

اشطفي شعرك جيدًا بماء بارد وشامبو خالي من أي مواد كيميائية واستخدمي البلسم أفضل من الشامبو لأن الشامبو يجفف الشعر ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع.

وصفة الموز والبيض والعسل للشعر

المكونات المطلوبة:-

حبتان كبيرتان من البيض.

موزة كبيرة وناضجة ولا يوجد بها اسمرار.

أربع ملاعق كبيرة من عسل النحل الأبيض.

عصير ليمون طبيعي.

خطوات تحضير وصفة الموز والعسل للشعر:-