النشا والشوفان كنز رهيب: للتفتيح وإزالة البثور السوداء من البشرة ٢٠٢٢

نقدم لكم النشا والشوفان كنز رهيب ، حيث معظم الفتيات والنساء يبحثنا عن تفتيح البشرة وتوحيد اللون من اكثر الأشياء التي تبحث عنها هي تفتيح البقع الداكنة في الوجه هذه البقع من أثار حبوب أو ندبات قديمة ويجربنا الوصفات والكريمات حتي يوصلنا إلى التفتيح الفوري والمناسب لهن نحنا نقدم لكم اليوم هذا الكريم الهائل في التفتيح الفوري وخصوصا البقع الداكنة ويعمل أيضا علي التخلص من البثور السوداء والنمش بطريقة ملحوظة للغاية وله قدرة عجيبة علي توحيد اللون لو كنتي عروسة وتحلمي ببشرة ناصعة البياض وخالية من الحبوب والبقع الداكنة فهذا الكريم هو المعجزة لكي هذا الكريم سوف يجعلك ملكة حقا و يعني النساء بعد الولادة من أسمرار شديد في البشرة والرقبة يعمل هذا الكريم علي التخلص من كل هذا واليوم مع هذا المقال من موقع ثقفني نعرفك أكثر علي طريقة عمل النشا والشوفان كنز رهيب لتفتيح البشرة بشكل مبهر للغاية وتحدي2022.

مكونات عمل النشا والشوفان كنز رهيب للتفتيح البشرة من اول استخدام فوري للكريم السحري

أليكم مكونات الكريم مكونات سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

١كوب من الشوفان.

١ملعقة كبيرة من النشا.

١ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير

اليوم سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه كوب من الشوفان ونضع عليهم ٢كوب من الماء ونترك الشوفان منقوع لمدة ساعتين. بعد ذلك نقوم بتصفية الشوفان المنقوع بشاش من القطن حتي نحصل على الخلاصة الشوفان. ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة من النشا علي خلاصة الشوفان ونقلب جيدا. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة كبيرة من العسل ونقلب جيدا حتى يصبح القوام كريمي ناعم. الأن أصبح كريم النشا والشوفان جاهز للاستعمال. بعد ذلك نقوم بوضع كريم الشوفان في علبة كريم فارغة ونحتفظ به في الثلاجة.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالتالي:-