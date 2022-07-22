معجزة القرنفل لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ والتخلص من التساقط وانبات الفراغات في 7 ليالي

عجائب القرنفل لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ إلى كل الفتيات التي تعاني من الشعر الخفيف نقدم لكم وصفة القرنفل لتكثيف الشعر وتطويله والتخلص من فراغات الشعر ومعالجة مشكلة الصلع الوراثي، فالقرنفل يعتبر واحد من أفضل النباتات الطبيعية التي تتميز برائحتها الذكية والتي تدخل في تحضير ملايين الوصفات لأنه يحتوي على نسبة كبيرة جدًا من العناصر المفيدة وقيمة غذائية كبيرة، والشعر كالإنسان يحتاج إلى تغذية سليمة حتى يصبح صحي وينمو بشكل طبيعي وسنقوم بمعالجته اليوم من خلال بعض الوصفات.

طريقة تحضير وصفة القرنفل لتكثيف الشعر

مكونات الطريقة:-

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

زيت البرافين.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

عدة قطرات من زيت اللافندر.

عصير ليمون.

ماء ورد.

قرنفل مطحون.

خطوات تحضير الوصفة:-

أحضري علبة زجاجية صغيرة وليكن علبة كريم قديمة ولكن يجب أن تقومي بتجفيفها وتنظيفها جيدًا.

قومي بإضافة كل المكونات مع بعضها وقلبيهم جيدًا في وعاء معدني وضعيهم على النار لمدة ثلاث دقائق.

اتركي الخليط حتى يصبح متجانس وتذوب كل المكونات في بعضها وبعدها قومي برفعه من على النار حتى يبرد.

ضعي الخليط في العلبة وأغلقيها جيدًا واتركيه يبرد ثم قومي بغسل شعرك جيدًا قبل تطبيق الكريم عليه.

طبقي الكريم على شعرك من أول فروة الرأس حتى الأطراف ودلكي جيدًا حتى يتغلغل إلى داخل الرأس.

اتركيه لمدة أربع ساعات على شعرك وغطي رأسك جيدًا خلال هذه المدة ثم قومي بشطف شعرك بالماء والشامبو.

وصفة جوز الهند والعسل للشعر

مكونات الوصفة:-

ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند البكر.

ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

عصير ليمون.

خطوات وطريقة تحضير الوصفة:-

قومي بخلط كل المكونات مع بعضها وقلبيهم بملعقة خشبية حتى يصبحوا خليط واحد متجانس.

اشطفي شعرك جيدًا بماء دافئ ثم قومي بتدليك شعرك بالخليط الذي قمتي بتحضيره.

اتركيه على شعرك لمدة لا تقل عن ساعتين مع تغطية رأسك ببونيه الشعر أو غطاء بلاستيكي.

اغسلي شعرك بعد ذلك جيدًا بالماء وشامبو خالي من أي كبريت أو مواد كيميائية.

احرصي على تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع.

الوصفة السريعة لإطالة الشعر

لتحفيز نمو الشعر ويجعله أكثر كثافة من الممكن استخدام قناع البيض، وعن طريق خلط حبتان من البيض مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون مع القيام بإضافة نصف كوب من الماء حتى يخفف الخليط، ومن ثم يتم وضع الخليط على الشعر بشكل مباشر على الشعر الجاف، ويترك لمدة نصف ساعة ومن ثم غسل الشعر بالشامبو والبلسم كالطريقة المعتادة.