أقوي كيراتين منزلي وصفات فرد وتنعيم الشعر الخشن الأفريقي بسهولة

وصفات فرد وتنعيم الشعر المجعد يعتبر الشعر الناعم هو حلم كل فتاة تريد أن يصبح شعرها ناعم وقوي حتى تصبح أكثر جمالا وبالتالي تبحث بشكل دائم عن أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعدها على تنعيم الشعر وترطيبة بدون أن يتسبب في حدوث أي آثار سلبية على الشعر خاصة عند استخدام المواد التي تعمل على فرد الشعر وتحتوي على مواد كيميائية تؤثر على الشعر فيما بعد وتتسبب في حدوث تقصف وتساقط شديد وجفاف للشعر، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة وعبر موقعنا ثقفني أفضل خلطات لتنعيم الشعر المجعد بمواد طبيعية وآمنة ومتوفرة لديك في المنزل.

وصفات فرد وتنعيم الشعر الخشن الأفريقي

وصفة الموز وزيت الزيتون لتنعيم وفرد الشعر

يتم تجهيز موزة صغيرة ويتم هرسها وإضافة عليها ملعقة صغيرة من العسل وملعقتين من زيت الزيتون وتقلب المكونات مع بعضها ويتم توزيعه على الشعر لمدة 30 دقيقة على الأقل. يشطف الشعر بالماء الدافئ وإضافة الشامبو الخفيف وبلسم الشعر المناسب لنوع الشعر ويتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة زيت الزيتون لتنعيم الشعر

يتم تجهيز ملعقة صغيرة من فيتامين هاء وأربع ملاعق من زيت الزيتون وتقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس ثم يتم البدء بتوزيعها على الشعر جيدا وتترك لمدة 35 دقيقة. بعد انتهاء المدة المحددة يتم شطف الشعر بالماء الدافئ وإضافة الشامبو الخفيف والبلسم ويتم تكرار هذه الطريقة مرتين في الأسبوع لكي تتمكن من الحصول على أفضل النتائج لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد.

خل التفاح لتنعيم وفرد الشعر المجعد

يتم خلط أربع ملاعق من خل التفاح مع اثنين كوب من الماء وبعد ذلك يترك علي الشعر لمدة 30 دقيقة ثم يشطف بالماء البارد بعد ذلك يتم وضع البلسم المناسب لنوع الشعر ويتم استخدامها هذه الطريقة مرتين في الشهر على الأقل.

وصفة العسل واللبن لتنعيم الشعر الخشن