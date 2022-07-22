نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة النشا لازالة الشعر الزائد من الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة في المقال التالي
وصفة النشا لازالة الشعر، اختلاف أنواع بشرات الجسم وتأثير معظم البشرات عند استخدام الأدوات التقليدية في إزالة الشعر تسبب في الإصابة بالتهابات في البشرة، لذلك تضطر الفتيات إلى التوقف عن استخدام هذه الأدوات التي تسبب تدمير البشرة، ويبحثن عن طرق تساعد على التخلص من الشعر الزائد دون أن تسبب لها الإصابة بالتهابات، ويعتبر النشا من أفضل المكونات التي تدخل في مختلف الوصفات سواء وصفات تبيض البشرة أو وصفات ترطيب الشعر الخشن أو إزالة الشعر من الجسم، حيث أن يعود على البشرة بفوائد مذهلة منها تفتيح لون البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميت، لذا سوف نستعرض لكم طريقة إزالة الشعر بالنشا.
وصفة النشا لازالة الشعر الزائد
يلعب النشا دور هام في إزالة شعر الجسم الزائد وتفتيح لون البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميت المتراكمة على البشرة نتيجة عدم تنظيفها بشكل مستمر، لذلك فهو ممتاز ومضمون في نتائجه، وتتمثل مكونات وصفة النشا لازالة الشعر في الآتي.
المكونات
- ملعقتين من النشا.
- ملعقة من الحليب.
- 1 ملعقة من ماء الورد.
طريقة تحضير وصفة النشا لازالة الشعر
يمكن التخلص من شعر الجسم الزائد دون الشعور بآلام أو الإصابة بالتهابات في البشرة من خلال استخدام خليط النشا الممتاز الذي يساهم في إزالة شعر الجسم وتفتيح لون البشرة والتخلص من غمقان البشرة، كما يساعد الحليب على تهدئة البشرة من أي التهابات أثناء إزالة شعر الجسم الزائد فهو مرطب طبيعي ممتاز، وتتمثل خطوات إزالة الشعر من خلال استخدام وصفة النشا في إتباع الخطوات التالية.
- يتم تنظيف البشرة من الأوساخ المتراكمة عليها.
- بعدها يتم خلط النشا والحليب وماء الورد.
- لابد من ترك خليط النشا على البشرة لمدة تصل إلى ربع ساعة.
- بعد ذلك يتم التخلص من الخليط وشدة عكس اتجاه نمو شعر الجسم.
- يفضل غسل البشرة بالماء الفاتر وتجفيفها.
فوائد استخدام النشا للبشرة
- يساعد النشا الطبيعي على تفتيح غمقان البشرة.
- ينظف البشرة من الأتربة والرؤوس السوداء.
- يساهم في تفتيح لون البشرة بشكل سريع.
- يقلل من ظهور تجاعيد البشرة مع التقدم في العمر.
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