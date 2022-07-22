وصفة هندية لتطويل الشعر وتكثيفه وانبات الفراغات بسرعة البرق لن يتوقف شعرك عن النمو 

وصفة هندية لتطويل الشعر وتكثيفه، يظهر في فروة الرأس فراغات بين الشعر نتيجة كثرة تساقط الشعر وضعف نموه، وبمجرد ظهور هذه الفراغات تنزعج الفتيات وكذلك الشباب، حيث تجعل شكل الرأس غير مناسب ويميل إلى كبر السن، لذلك سوف نستعرض لكم طريقة تطويل الشعر وتكثيفه بشكل سريع وانبات الفراغات التي تظهر في الشعر مع بداية العمر.

وصفة هندية لتطويل الشعر وتكثيفه

ضعف الجسم والرضاعة وعدم تناول الأطعمة الصحية كل هذه العوامل تؤثر على كثافة وطول الشعر، حيث لابد من التغذية بشكل جيد لزيادة كثافة الشعر، وعند تعرض الشعر إلى تساقط مكثف يتم زيادته من خلال استخدام وصفات طبيعية تحتوي على مكونات مفيدة للشعر، وتساعد على تعزيز نمو الشعر بسرعة، وتتمثل مكونات وصفة تطويل الشعر وانبات الفراغات في الأتي.

المكونات

ملعقة من عصير البصل.

1 ملعقة من خل التفاح.

حليب جوز الهند ملعقة كبيرة.

طريقة تحضير وصفة هندية لتطويل الشعر وتكثيفه

تساعد المكونات الطبيعية على سرعة نمو وزيادة كثافة الشعر، فهي تحتوي على فيتامينات ومعادن هامة تغذي بصيلات الشعر، لذلك يمكن استخدام ماء البصل زيادة نمو الشعر، كما يساهم خل التفاح في تطويل الشعر، وحليب جوز الهند يغذى الشعر من البصيلات، لذلك يمكن من خلال هذه الوصفة السحرية والكيراتينية تطويل الشعر وتكثيفه وزيادة نموه، ويمكن استخدام الطريقة من خلال إتباع الخطوات التالية.

يتم خلط البصل وخل التفاح وحليب جوز الهند في وعاء.

بعدها يتم تنظيف الشعر وتمشيطه.

لابد من توزيع الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة.

بعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء الفاتر.

ثم بعد ذلك تستخدم هذه الوصفة بشكل يومي لزيادة كثافة الشعر.

وصفة البيض وزيت الزيتون لتطويل الشعر وتكثيفه

بياض بيضة.

ملعقة من زيت الزيتون.

1 ملعقة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير