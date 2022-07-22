كريم تفتيح الوجه والجسم من أول استعمال مهما كان الاسمرار والبقع السوداء هتبقي ملكة جمال 

كريم تفتيح الوجه والجسم، خلطات تبيض البشرة متعددة، ولكن هناك بعض الخلطات سريعة المفعول والبعض الآخر يسبب التهابات للبشرة ولا يحسن من جمالها، لذلك تفضل الفتيات معرفة الخلطات الطبيعية التي لا يدخل في مكوناتها أي مواد ضارة على البشرة، كما تساعد هذه الخلطات على تفتيح لون البشرة وإزالة خلايا الجلد الميت المتراكم عليها، لذلك تتساءل الفتيات عن مكونات هذه الخلطات السحرية، فهي بسيطة وسهلة ويمكن تحضيرها بمكونات متاحة في المنزل وتعطي نتائج سريعة تساعد على تفتيح لون بشرة الوجه والجسم بالكامل حتى تناسب جميع أنواع البشرات، لذا سوف نوضح لكم هذه الخلطات خلال السطور التالية.

كريم تفتيح الوجه والجسم من أول استعمال

نلاحظ أن معظم مكونات وصفة تبيض البشرة متاحة داخل المطبخ، حيث معظمها تحتوي علي فيتامينات تساهم في التخلص من الاماكن الداكنة وتفتيح لون درجة الجسم، وتجديد خلايا البشرة، كما إنها موفرة وآمنة على البشرة ولا تسبب الإصابة بالتهابات في البشرة، ويمكن تحضير هذا الخليط من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

ملعقة من النشا كبيرة.

ملعقتين من عصير الليمون.

1 ملعقة من الزبادي.

كركم نصف ملعقة صغيرة.

طريقة تحضير كريم تفتيح الوجه والجسم

تناسب هذه الوصفة جميع الفتيات والسيدات والعرائس المقبلين على الزواج، ويمكن استخدامها في تفتيح بشرة الجسم بشكل سريع، حيث أن النشا يساهم في شد البشرة، كما يساعد عصير الليمون على إزالة الجلد الميت، والزبادي يساعد على ترطيب البشرة، وكذلك الكركم يساهم في تفتيح البشرة، وتتمثل طريقة تحضير الوصفة في إتباع ما يلي.

يتم خلط النشا وعصير الليمون والزبادي والكركم في وعاء ونقلب جميع المكونات.

بعدها يتم تنظيف البشرة.

نوزع الماسك على البشرة لمدة ربع ساعة حتى يساهم في إزالة جميع الأتربة وخلايا الجلد الميت.

تليها خطوة تنظيف البشرة بالماء وترطيبها.

يمكن تكرار هذا الخليط مرتين في الأسبوع.

وصفة الخيار والليمون لتفتيح الوجه والجسم

عصير ليمون.

عصير خيار.

ملعقة من النشا.

طريقة التحضير