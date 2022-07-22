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تعد عملية تقشير البشرة من أكثر ما يحافظ على البشرة نظيفة وصحية، تتمتع بمظهر أنثوي وجذاب، حيث تتضمن عملية التقشير إزالة الخلايا الميتة، وتحفيز البشرة لإنتاج خلايا جديدة، بما يظهر البشرة مشدودة خالية من أي عيوب وخاصةً التجاعيد وعلامات تقدم السن، بما يقلل من إفرازها للدهون، فيحافظ على مظهر البشرة، ويجعلها تبدو ناعمة ورقيقة، وإليك وصفات التقشير الخاصة بالبشرة باستخدام مسحوق القهوة: مقشر القهوة لبشرة بيضاء كالزجاج القهوة وزيت جوز الهند لتقشير البشرة المكونات ثلاث ملاعق من مسحوق البن.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض الخام. طريقة التحضير قومي بإذابة زيت جوز الهند، من خلال وضعه في إناء على حمام مائي، حتى يصبح قوماه سائلاً.

قومي بخلط القهوة مع زيت جوز الهند جيداً، حتى يمتزجا معاً بشكل كامل.

أضيفي ملعقة العسل الأبيض إلى الخليط الناتج، مع التقليب المستمر، حتى تحصلي على ماسك متجانس القوام.

بعد غسل برشتك بالماء والغسول المناسب، قومي بفرد الماسك على وجهك، ولا تنسي وضعه على منطقة الرقبة.

انتظري لمدة 30 دقيقة، أو حتى يجف الماسك تماماً على بشرتك.

ابدئي بفرك الماسك على بشرتك بحركات دائرية لطيفة لبضع دقائق.

اشطفي بشرتك بالماء البارد.

رطبي بشرتك باستخدام أي نوع سيروم أو كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.

احرصي على تكرار تلك الوصفة من مرة واحدة إلى مرتين في الأسبوع (للبشرة الدهنية)، ومرة واحدة أسبوعياً للبشرة الجافة والمختلطة. وصفة القهوة والسكر لتبيض البشرة 3 ملاعق من القهوة.

يتم إضافة ملعقتان كبيرتان من زيت بذور العنب أو الجوجوبا.

ملعقة كبيرة من السكر البني.

نصف ملعقة صغيرة من المسحوق الفانيليا. طريقة التحضير في البداية اخلطي جميع المكونات السابقة معاً في إناء مناسب الحجم، إلى أن يتم الحصول على ماسك متجانس.

افردي الماسك على وجهك المغسول بالماء والغسول.

اتركي الماسك على بشرتك لمدة ساعة كاملة.

ابدئي بفرك الماسك على بشرتك بحركات دائرية لطيفة لعدة دقائق.

اغسلي بشرتك بالماء الدافئ والغسول.

ثم قومي بعد ذلك بترطيب بشرتك باستخدام كريم مرطب قوي. عمر شويل - جدة مقشر القهوة لبشرة بيضاء كالزجاج صافية بدون تجاعيد أو هالات سوداء من أول استعمال - ثقفني

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