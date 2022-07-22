كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر هيحول شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير خلال ساعتين 

كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر، يحتاج الشعر المجعد والغير انسيابي إلى أدوات تساعد على فرده، كما يحتاج إلى عمل كيراتين أو بروتين للتخلص من خشونته، حيث تلجأ كل فتاة إلى استخدام الأداة التي تناسبها، ولكن جميع هذه الأدوات تضر الشعر ولا تساعد على فرده لفترة طويلة بل تزيد من ضرره خلال وقت قصير، كما أن هذه الأدوات مكلفة وتحتاج إلى مبالغ كبيرة، ، لذلك سوف نستعرض لكم طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر الجاف والمجعد بكل سهولة وبدون تكلفة.

كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر

تتعدد طرق عمل وصفات تساعد على فرد الشعر، ولكن هناك وصفات طبيعية سريعة المفعول وهي التي تبحث عنها جميع الفتيات، حيث يرغبن في التخلص من خشونة الشعر، وجعل الشعر مفرود ولامع ومميز، وتتمثل مكونات الكيراتين الطبيعي في تحضير الآتي.

المكونات

ملعقة من جل الصبار.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

2 ملعقة من زيت الخروع.

1 ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر

أفضل علاج للشعر المجعد والخشن والجاف هو الكيراتين لأنه يستمر لفترة طويلة ويسهل على الفتاة تمشيط الشعر بسهولة، ولكن ليس الكيراتين الصناعي بل الكيراتين الطبيعي الذي يحتوي على خلطة الزيوت التي تتغلغل في بصيلات الشعر وتساعد على زيادة نموه وكثافته وفرده بسهولة، كما أن هذه الخلطة غير ضارة على الشعر بل تزيد من لمعانه ونعومته، وتتمثل طريقة عمل كيراتين للشعر من خلال إتباع الخطوات التالية.

الخطوة الأولى يتم فيها بل الشعر بالماء وغسله وتجفيفه وتمشيطه.

بعدها يتم خلط زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت الصبار وزيت جوز الهند في وعاء.

نوزع خليط الزيوت على الشعر حتى الأطراف وجميع الأماكن.

يتم ترك خليط الزيوت على الشعر لمدة ساعة كاملة مع تغطية الشعر.

بعد ذلك يتم خلع غطاء الرأس وغسل الشعر بالماء.

لابد من استخدام خلطة الزيوت ثلاث مرات في الأسبوع.

فوائد الزيوت الطبيعية لفرد الشعر