نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية الطرية السريعة بتتبلية المطاعم بدون ما تفك أو تكش في المقال التالي
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية الطرية السريعة، تحرص الأمهات دايمًا على تقديم البروتين في وجبة الغذاء و تقديمها لأفراد الأسرة ولكن هناك بعض الأطفال و الشباب الذين لا يفضلون تناول اللحوم والدواجن بالطرق التقليدية، دائما يفضلون تناول الوجبات السريعة مثل الكفتة المشوية و البرجر والبانية والبيتزا وغيرها من الوصفات، لذلك من خلال هذا المقال سنقدم لكم اسهل طريقة لتحضير كفتة الدجاج المشوية السريعة في 10 دقائق بتتبلية المطاعم السرية، كما سنقدم لكم خطوات الشوي الصحيحة لعمل الكفتة لكي تكون طرية وجوسي من الداخل بعد الآن سوف تعتمد هذه الطريقة في تحضير كفتة الدجاج المشوية بدون ما تفك أو تكش أحلي من المطاعم.
كفتة الدجاج المشوية
هناك الكثير من الطرق والوصفات التي يتم تحضيرها بالدجاج ومن أسهل الوصفات السريعة للدجاج هي الكفتة وهناك أيضا طرق كثيرة للكفتة منها المقلي و المشوية وداخل الصلصة ولكل نوع من هذه الأنواع له طريقتة في التحضير، ولكننا اليوم سنقدم لكم أحلي وأسرع هذه الأنواع وهي الكفتة المشوية كما أنها صحية جداً لأنها لا تحتاج إلى مواد دهنية كثيرة مثل المقلية.
المكونات
- نصف كيلو اوراك دجاج مخلية.
- 2 حبة من البصل المفروم.
- نصف كيلو صدور دجاج مخلية.
- نص كوب شبت وبقدونس مفرومين.
- ملح حسب الرغبة.
- نصف ملعقة فلفل أسود.
- ربع ملعقة صغيرة بصل بودر.
- نصف ملعقة بهارات فراخ.
- ربع ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- 3 معالق كبيرة من النشا.
- ربع ملعقة صغيرة حبهان وورق لورا مطحونين.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- 3 معالق كبيرة من الزيت النباتي.
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية
من أكثر الوجبات المميزة في المطاعم هي الكفتة لأنهم يقومون باستخدام طريقة مخصوصة في التسوية وكذلك يقومون باستخدام تتبيلة تعطي للفراخ طعم مميز جدًا، ولذلك تظل الأمهات وربات البيوت بالبحث عن طريقة المطاعم في تحضير الكفتة وبالأخص كفتة الدجاج بدون ما تفك أو تكش بتتبلة مميزة جداً، الطريقة هي:
- أولاً سنقوم بغسل اوراك الدجاج و صدور الدجاج جيدا بالماء والملح والليمون.
- بعد ذلك نأتي بالبصل ونقوم بفرم البصل ناعم جداً في الكبة.
- ثم نضيف البقدونس و الشبت المفروم على البصل في الكبة.
- نضع على البصل المفروم الملح والفلفل الأسود و البصل البودر والثوم البودر و الحبهان و ورق لورا.
- نضرب هذه المكونات مع بعضهم جيدًا حتى ينعم قوام التتبيلة.
- نضع التتبيلة في وعاء كبير ونضعها على جنب.
- بعد ذلك نقوم بفرم صدور الدجاج و أوراك الدجاج في الكبة مكان التتبيلة، لابد أن يصبح يفرم الدجاج جيد.
- نضيف التتبيلة على الدجاج في الكبة ثم نضيف عليها النشا و البيكنج بودر.
- نضرب كفتة الدجاج المشوية مع بعضها حتى يمتزجا ويصبح لديك خليط متماسك.
- بعد ذلك نضع خليط الكفتة في وعاء ونغطيه ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة لكي تتشرب مع بعضها.
- ثم نأتي بأسياخ الشيش طاووق او على ملعقة ونقوم بتشكيل كفتة الدجاج عليها، ونقوم بوضع القليل من الزيت على اليدين لكي لا تلتصق بها.
- إذا كان قوام الكفتة غير متماسك يمكنك إضافة ملعقة من البقسماط لكي تتماسك.
نأتي بصينية الفرن ونقوم برص أسياخ كفتة الدجاج المشوية السريعة ويفضل وضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- نسخن الفرن جيدا على درجة حرارة 200 درجة.
- ثم بالفرشاة نقوم بتوزيع القليل من الزيت عليها لكي تأخذ لون الشوي المميز.
- نضع الصينية في الفرن على رف الشبكة حتى تأخذ اللون الذهبي لون الشوي، نقلب أسياخ كفتة الدجاج كل فترة لكي تأخذ لون الشوي من جميع الجوانب.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن ونقدمها بجانب السلطات وبالصحة والهنا.
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