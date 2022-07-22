طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية الطرية السريعة بتتبلية المطاعم بدون ما تفك أو تكش

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية الطرية السريعة، تحرص الأمهات دايمًا على تقديم البروتين في وجبة الغذاء و تقديمها لأفراد الأسرة ولكن هناك بعض الأطفال و الشباب الذين لا يفضلون تناول اللحوم والدواجن بالطرق التقليدية، دائما يفضلون تناول الوجبات السريعة مثل الكفتة المشوية و البرجر والبانية والبيتزا وغيرها من الوصفات، لذلك من خلال هذا المقال سنقدم لكم اسهل طريقة لتحضير كفتة الدجاج المشوية السريعة في 10 دقائق بتتبلية المطاعم السرية، كما سنقدم لكم خطوات الشوي الصحيحة لعمل الكفتة لكي تكون طرية وجوسي من الداخل بعد الآن سوف تعتمد هذه الطريقة في تحضير كفتة الدجاج المشوية بدون ما تفك أو تكش أحلي من المطاعم.

كفتة الدجاج المشوية

هناك الكثير من الطرق والوصفات التي يتم تحضيرها بالدجاج ومن أسهل الوصفات السريعة للدجاج هي الكفتة وهناك أيضا طرق كثيرة للكفتة منها المقلي و المشوية وداخل الصلصة ولكل نوع من هذه الأنواع له طريقتة في التحضير، ولكننا اليوم سنقدم لكم أحلي وأسرع هذه الأنواع وهي الكفتة المشوية كما أنها صحية جداً لأنها لا تحتاج إلى مواد دهنية كثيرة مثل المقلية.

المكونات

نصف كيلو اوراك دجاج مخلية.

2 حبة من البصل المفروم.

نصف كيلو صدور دجاج مخلية.

نص كوب شبت وبقدونس مفرومين.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة بصل بودر.

نصف ملعقة بهارات فراخ.

ربع ملعقة صغيرة ثوم بودر.

3 معالق كبيرة من النشا.

ربع ملعقة صغيرة حبهان وورق لورا مطحونين.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

3 معالق كبيرة من الزيت النباتي.

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية

من أكثر الوجبات المميزة في المطاعم هي الكفتة لأنهم يقومون باستخدام طريقة مخصوصة في التسوية وكذلك يقومون باستخدام تتبيلة تعطي للفراخ طعم مميز جدًا، ولذلك تظل الأمهات وربات البيوت بالبحث عن طريقة المطاعم في تحضير الكفتة وبالأخص كفتة الدجاج بدون ما تفك أو تكش بتتبلة مميزة جداً، الطريقة هي: