ضعيها لشعرك والفراغات بالليل ولن تصدقي النتيجة في الصباح لشعر كثيف وقوي ولامع

تهتم الكثير من السيدات والفتيات بالعناية بشعرها وتبحث عن طرق عديدة، لذلك سنعرض لكي وصفة رائعة فقط ضعيها لشعرك والفراغات بالليل ولن تصدقي النتيجة التي ستحصلين عليها في أيام قليلة، إذا كنتي تعانين من التساقط وترغبين في شعر ناعم، طويل وكثيف جربي هذه الوصفة المميزة لمدة أسبوع وبمكون خيالي متعدد الفوائد وهو حب الرشاد.

ضعيها لشعرك والفراغات بالليل ولن تصدقي النتيجة

شعر المرأة هو سر جمالها وكل فتاة تحب أن تظهر بشعر طويل ولامع وتقوم الكثير باستخدام عدة منتجات باهظة الثمن، ولكن البعض يفضل الوصفات المنزلية الأكثر فائدة، وإليك هذه الوصفة الرائعة بالطريقة التالية:

المكونات

مقدار نصف كوب من حب الرشاد.

ما يعادل ثلاث ملاعق من الفازلين.

حوالي كوبان من الماء.

طريقة التحضير

أحضري إناء صغير وضعي به مقدار حب الرشاد والماء، وضعيه على اللهب وقلبي باستمرار حتى لا يحترق الخليط.

تستطيعي حفظ كمية الحب الذي إستخدمتيه مسبقًا في الثلاجة، وغليه لاستخلاص الجل منه مرة أخرى.

اتركي الخليط على النار لفترة لا تقل عن ربع ساعة لتحصلي على قوام مثل الجل السميك، بلون بني فاتح.

ارفعي الخليط من على النار، وقومي بتصفيته واتركيه يبرد.

أضيفي مقدار الفازلين إلى 5 ملاعق كبيرة من الجل المستخلص من حب الرشاد.

قلبي الخليط حتى تمام التجانس والحصول على ملمس يشبه الكريم.

خذي كمية مناسبة على أصابعك وابدأي في ملء الفراغات بين الشعر، واحرصي على تغطية كل بصيلات الشعر.

اتركي الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتان إلى ثلاث ساعات، ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر جيداً، ودلكي فروة الرأس بحركات دائرية.

كرري استخدام الوصفة مرتين في الأسبوع لتحصلي على النتيجة المرغوبة.

يمكنك الاحتفاظ بباقي الخليط في علبة داخل الثلاجة، واستخدامه مرة أخرى.

وصفة بسيطة ولكن نتيجتها رائعة وغير مكلفة شرحناها لكي من خلال سطور مقالنا، فقط ضعيها لشعرك والفراغات بالليل ولن تصدقي النتيجة التي ستحصلين عليها بعد مدوامة الاستعمال، من خلال تطبيق الطريقة بالمكونات المذكورة ستجدي شعرك طويل كثيف لامع ناعم.