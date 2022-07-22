نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سايح كالحرير.. ماسك لترطيب الشعر الهايش بطرق طبيعية وودعي الكرياتين والبروتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت بحاجة إلى ماسك لترطيب الشعر الهايش فنحن سوف نعطيك خلاصة تجاربنا وخبراتنا في علاجات الشعر، فهناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعطي نتائج هائلة للشعر ولا تسبب له أي أضرار، بل بالعكس تمنحه التغذية المطلوبة واللمعان ويصبح أقوى من السابق، لذلك تابعي معنا مقال اليوم لنعرفك على أفضل ماسك لترطيب شعرك.

ماسك لترطيب الشعر الهايش

يعاني الكثير من الفتيات من مشكلة الشعر الهايش والتي في نظرهم ليس لها حل، ولكن بالطبع لا، فنحن سنقدم لك الحل الأمثل والآمن لصحة شعرك ولا يسبب أي ضرر.

ماسك الأفوكادو وحليب جوز الهند

يحتوي الأفوكادو على الكثير من المكونات التي تعمل على تنعيم الشعر وتغذيته وتعالج الضرر الذي أصاب البصيلات، وبالنسبة لجوز الهند فهو له دور كبير في الترطيب وتقليل الهيشان:

طريقة الاستخدام:

قومي بإحضار نصف حبة افوكادو.

بعد ذلك ضعيها في الخلاط حتى يصبح قوامها سائل.

ثم احضري وعاء ثم ضعي فيه سائل الأفوكادو وأضيفي إليه نفس الكمية من حليب جوز الهند.

بعد ذلك قلبيهم معاً ليصبح المكونين متمازجين.

ثم قومي بتقسيم شعرك إلى 4 أجزاء وضعي الخليط على كل فروة الرأس.

بعد ذلك في باقي الشعر ليكون من الجذور وحتى الأطراف.

ثم اتركيه لمدة ساعة على شعرك.

بعد ذلك اغسليه بالشامبو المناسب.

ماسك الحليب واللوز

يحتوي هذا الماسك على مجموعة كبيرة من البروتينات والدهون للمهمة التي تعمل على ترطيب الشعر وتنعيمه، كما أنها تعطيه تغذية ليس لها مثيل:

طريقة الاستخدام:

قومي بإحضار 6 حبات من اللوز ثم اطحينهم جيداً حتى تصبح بملمس البودرة الناعمة.

بعد ذلك قومي بإحضار وعاء فيه كمية من الحليب.

ثم أضيفي إلى الحليب بودرة اللوز وقلبي جيداً حتى يتمازجوا معاً.

بعد ذلك قومي بوضع هذا الخليط على فروة رأسك وافركيه جيداً على الفروة لمدة 3 دقائق.

ثم يتم توزيع الخليط على باقي الشعر حتى تصلين إلى الأطراف.

بعد ذلك يترك الخليط لمدة ساعة كاملة ثم يشطف بعدها.

بعد تجربتك لماسك ترطيب الشعر الهايش الذي ذكرناه إليك سوف تجدين الاختلاف بنفسك، وكيف أصبح شعرك ناعم بدون هيشان وأكثر قوة من قبل، كما أن هذه الخلطات لن تضر بصحة شعرك على الاطلاق، لذلك عليك تجربتها دون أي قلق.