طريقة عمل فشار بالكراميل مثل السينما وزي المحلات لألذ بوب كورن سهل وسريع

عند الذهاب إلى السينما نجد أنواع مختلفة من الفشار تباع فمنها الفشار بالملح والجبن وذلك على الطريقة العادية، إلا أن الغريب أن البعض يقوم ببيعه بالكراميل وهذا الطعم يمكننا قول أنه أكثر من رائع، والبعض يحتاج إلى عمله في المنزل للأطفال لذلك نقدم لكم طريقة عمل فشار بالكراميل والذي ستجد نفسك تعديه بكميات كبيرة، وذلك بالقليل من التكاليف، فعليكم متابعتنا للتعرف على الطريقة من المقال.

طريقة عمل فشار بالكراميل

أعدي الفشار بالكراميل بطعمه الرائع من خلال اتباع الطريقة التي نقدمها لكم فيما يلي:

المكونات

نصف كوب من ذرة الفشار.

ربع كوب من زيت الطعام.

رشة من الملح.

نصف كوب من السكر البني.

كمية مناسبة من الماء.

رشة من بيكربونات الصوديوم.

طريقة التحضير

في البداية قومي بتحضير الفشار بالطريقة العادية حيث ضعي وعاء عميق على نار هادئة.

ضعي الزيت في الوعاء وسخنيه جيدًا.

ضعي ذرة الفشار في الوعاء وقلبي، ثم غطي الوعاء بإحكام.

اتركي الوعاء على نار هادئة حتى يبدأ الفشار في النضج، وبعد أن ينتهي أطفئي النار ولكن اتركي الفشار مغطى.

في وعاء آخر ضعي كمية السكر على نار هادئة وأضيفي القليل من الماء عليها.

حركي الوعاء قليلًا دون أن تقلبي بعد أن تجدي أن السكر بدأ يصبح كراميل قومي بوضع رشة من ملح الطعام عليه، وبيكربونات الصوديوم وقلبي المكونات معًا.

في نفس الوقت الذي تطفئي النار فيه ارفعي الوعاء الموجود به الفشار وضعي الفشار في بولة عميقة، ثم

قومي بسكب الكراميل فورًا قبل أو يتماسك قومي بتحريك الفشار تحريكًا جيدًا حتى يصل الكراميل لكل حبة من الفشار.

اتركي البولة جانبًا حتى تجد أن الفشار أصبح الكراميل عليه بأكمله ومتماسك به.

قومي بتقديم الفشار بالكراميل لأسرتك، وبالهناء والشفاء.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض طريقة عمل فشار بالكراميل وذلك لعمله في المنزل بكل سهولة وبمكونات موجودة في منزلك، كما أنك ستقومين بإعداد كمية كبيرة من الفشار بالقليل من الذرة والقليل من السكر، عليك أن تحضريه بدلًا من شراؤه.