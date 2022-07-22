هشة واسفنجية.. طريقة عمل الكيكة بالبرتقال باحترافية بكل الأسرار تذوب في الفم لأخر قطمه

من منا لا يحب الكيك بالطبع لا يمكن الاستغناء عن وجود الكيك في المنزل فهي تندرج تحت مسمى الحلويات، إلا أنها من وجبات الإفطار والعشاء الغنية بالمواد المفيدة، وتختلف طرق عمل الكيك ومن أهم الطرق طريقة عمل الكيكة بالبرتقال حيث يعطيها البرتقال طعمًا لذيذًا وأيضًا تعطيها فائدة كبيرة، لذلك نقدم لكم الطريقة من خلال المقال.

طريقة عمل الكيكة بالبرتقال

الكيك من الحلوى اللذيذة التي تسعد الكبار والصغار كما انها سهلة وسرية في التحضير فقط تعرفي على الاسرار والتكات لتصنعي أحلي كيكة اسفنجية لذيذة ومن أهم طرق الكيك التي يمكنك تحضيرها هي الكيك بطعم البرتقال اللذيذ، وإليك الطريقة فيما يلي:

مقادير كيك البرتقال

عدد 1 حبة من البرتقال الطازج.

نصف كوب من زيت عباد الشمس.

عدد 2 كوب من السكر الأبيض.

وعدد 4 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

عدد 4 نقاط من الفانيليا.

وعدد 2 كوب من الدقيق الأبيض.

عدد 1 ملعقة من البيكنج بودر.

رشة من ملح الطعام.

طريقة عمل الكيك الهش بالبرتقال

ستحتاجين في هذه الوصفة إلى وجود خلاط كهربائي، فقومي بوضع البيض به وضعي عليه نقاط الفانيلا وقومي بتشغيل الخلاط الكهربائي، ثم أضيفي إليهم السكر واستمري في تشغيل الخلاط.

في حين ملاحظتك للون السكر والبيض الكريمي عليك بإضافة البرتقال بعد أن تقومي بعصرها.

استمري في تشغيل الخلاط، ثم عليك بوضع الزيت واستمري في التشغيل.

الآن ضعي الدقيق الأبيض وأضيفي إليه رشة الملح، ثم ضعي عليه البيكنج بودر وقلبيهم.

اسكبي الخليط السابق عليهم وقلبي باستخدام المضرب اليدوي، ولكن عليك التقليب في اتجاه واحد.

قومي بدهن صينية بمقاس متوسط بالزيت ورشي بها الدقيق من كل الجوانب والحواف.

ضعي خليط الكيك في الصينية، ثم قومي بتحريك الصينية جيدًا.

سخني فرن الغاز جيدًا وهدئي النار.

ضعي الصينية على الرف الأوسط.

اغلقي باب الفرن جيدًا واتركي الصينية في الداخل لمدة لا تقل عن الثلث ساعة.

افتحي الفرن واغرسي طرف سكين بها لتتأكدي من أن الكيك قد نضج.

اتركيها تهدأ، ثم قومي بإخراجها، وقطعيها لتقدميها مع كوب من المشروب الساخن.

في نهاية المقال فقد قدمنا لكم طريقة عمل الكيكة بالبرتقال حيث يضفي البرتقال عليها بطعم رائع، كما أنه يعزز من فائدة الكيك وذلك لأن البرتقال به مضادات أكسدة، كما أنه يحتوي على فيتامين سي المفيد للجسم.