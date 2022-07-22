نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتبقي اميرة.. تبييض اليدين والرجلين للعروس بطرق طبيعية وبسيطة ستجعل بشرتك كالأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم البحث بشكل كبير عن طريقة تبييض اليدين والرجلين للعروس من قبل الكثير من الفتيات المقبلين على الزواج وذلك لأنهم يحاولون التخلص من البقع الداكنة والاسمرار الموجود على اليدين نتيجة التعرض لأشعة الشمس القوية وفي الأسطر القادمة سوف نعرض بعض الوصفات الطبيعية التي تحقق نتائج فعالة في التبييض.

تبييض اليدين والرجلين للعروس

استخدام المواد الكيماوية بشكل كبير أثناء تنظيف الأطباق يجعل اليدين أكثر اسمرارًا لذلك لابد من استخدام بعض الوصفات التي تقضي على هذا الاسمرار تمامًا ومن ضمن هذه الوصفات الآتي:

عصير الليمون وزيت الزيتون

يعمل عصير الليمون على تفتيح الجلد بشكل كبير لذلك فهو يدخل في الكثير من الوصفات الطبيعية، أما زيت الزيتون فهو يساعده على ذلك ويقوم بترطيب الجلد أيضًا ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات:

2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون الخام.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

و1 ملعقة صغيرة من الماء الساخن.

طريقة التطبيق:

يتم إضافة جميع المكونات على بعضها وتقليبهم جيدًا حتى الحصول على مزيج متجانس.

بعد ذلك يتم تطبيق الخليط على اليدين والقدمين ويتم فركه جيدًا بحركات دائرية مدة لا تقل عن 10 دقائق.

ثم يترك الخليط على اليدين والقدمين مدة لا تقل عن ساعة حتى تزيد فاعلية الخليط.

بعد ذلك يغسل اليدين والقدمين بالماء الفاتر للتخلص من أثر الخليط.

بينما لابد من استخدام هذا الخليط مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج في التبييض.

اللبن وزيت اللوز الحلو

يعمل اللبن على تبييض البشرة بشكل كبير، كما أن زيت اللوز الحلو يزيد من فاعليته ويتم استخدامه كالآتي:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

كوب واحد من اللبن.

ملعقة كبيرة واحدة من ماء الورد الطبيعي.

طريقة التطبيق:

يتم وضع جميع المكونات مع بعضها وتقليبهم جيدًا حتى يتم الحصول على خليط متجانس.

بعد ذلك يتم فرد الخليط على اليدين والقدمين مع فركهم جيدًا بحركات دائرية لمدة عشرة دقائق.

ثم يتم غسل اليدين والقدمين من آثار الخليط بالماء الدافئ وسوف تلاحظين نتيجة من اول استخدام.

بعد ذلك يفضل الانتظام على استخدام الخليط مرتين في الأسبوع لتحقيق نتائج فعالة.

في نهاية مقال تبييض اليدين والرجلين للعروس يمكنك الحصول على نتائج جيدة عند استخدام بعض الوصفات التي تم ذكرها لكن لابد من الانتظام على استخدامها، مع ضرورة استخدامها بشكل صحيح كما تم ذكر الخطوات بالتفصيل.