طريقة عمل كريم أساس طبيعي مبيض ومرطب ومعالج للبشرة ووداعاً للفاونديشن التقليدي

بعض السيدات يحاولون إخفاء عيوب وجوههم مثل الندبات وآثار الحبوب، ولن تجد طريقة تساعد على إخفائها هذه العيوب سوى استخدام كريم الأساس، فإن كنت لم تستخدميه من قبل فسنساعدك في التعرف على طريقة عمل كريم أساس طبيعي بكل سهولة ومكوناته ليس لها أي تأثير ضار على البشرة، وذلك بدلًا من المواد التي يصنع منها كريم الأساس المباع من الشركات المختلفة.

طريقة عمل كريم أساس طبيعي

من خلال متابعتك لنا تعرفي على طريقة مميزة لعمل كريم الأساس بمكونات ليس لها أي ضرر على وجهك، وذلك كما يلي:

المكونات

أربعة ملاعق كبيرة من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من الكريم الذي تستخدميه في ترطيب بشرتك.

ثمان نقاط من كريم الأساس الخاص ببشرتك.

نصف ملعقة من الكريم الواقي من أشعة الشمس.

ملعقة من البودر المضغوط.

ثمان نقاط من زيت شجرة الشاي.

طريقة التحضير

في البداية قومي بإحضار علبة من البلاستيك، وقومي بوضعها في كمية مناسبة من الماء المغلي حتى تصبح معقمة.

ضعي بها نقاط زيت شجرة الشاي، ثم ضعي بها جل الصبار المعروف باسم الألوفيرا.

قلبي المكونين، ثم ضعي عليهم نقاط كريم الأساس، ويفضل هذا الكريم أن يكون خالي من أي زيوت.

ضعي الكريم الواقي للشمس عليهم، واستخدمي ملعقة من البلاستيك في التقليب الجيد.

ضعي عليهم نوع كريم مرطب خاص بنوع بشرتك، ثم قلبي ثانيةً.

أنت الآن بحاجة إلى إضافة البودر المضغوط فقومي بوضعه الكمية بالتدريج مع التقليب المستمر حتى يصبح الخليط ذات ملمس كريم لين وناعم.

الآن أصبح لديك كريم الأساس بمكونات بسيطة، فقومي بغلق العلبة بإحكام وضعيها في مكان رطب.

حين حاجتك إلى أن تضعي كريم الأساس على وجهك ضعي منه نقاط بسيطة، واستخدمي إسفنجة في فرده على وجهك.

في نهاية المقال المتحدث عن طريقة عمل كريم أساس طبيعي فقد عرضنا عليكم طريقة تحضيره مع وجود زيت شجرة الشاي، وزيت الألوفيرا فهذه الزيوت تفيد البشرة، كما تعطي للوجه ملمسًا ناعمًا، فقومي بتحضيره واستخدميه بدلًا من كريم الأساس العادي.