لو محتارة في الغداء.. طريقة عمل المبكبكة الاقتصادية باحترافية بأسرار الشيف الليبي

تبحث ربات البيوت حول طريقة عمل المبكبكة، حيث ان هناك بعض الاكلات التي نود أن نقوم بطهويها، ولككننا لا نعرف الطريقة الصحيحة لها، ومن هنا نجد الكثير من ربات المنازل يتساءلون عنها، خصوصًا، أن هناك حالة من الحيرة اليومية، والتي تكون بسبب التفكير في الطعام الذي سوف تقوم ربة المنزل بتحضيره، ذلك الأمر الذي تعاني منه كافة الأسر، مما يجعل التساؤلات تزيد، حول طرق طهي بعض الأطعمة الجديدة، من بينها المبكبكة، وهذا ما نخبركم به في هذا المقال.

طريقة عمل المبكبكة

تعد المبكبكة أحد الأطعمة التي يقدمها المطبخ الليبي، حيث أن ليبيا هي الموطن الأصلي لهذه الأكلة، والتي يتم تحضيرها ببعض المكونات التي تتواجد في كافة المنازل، وتكون رخيصة الثمن.

هناك بعض المطابخ في دول أخرى تقدم أطعمة مشابهه للمبكبكة، منها على سبيل المثال، المكسيك، التي تقدم أنواع عديدة من المعكرونة، والتي يضاف لها كل من، الصلصة، وكذلك مرقة الدجاج.

أيضًا نجد ان المطبخ التركي، يقدم طبقًا مماصل تمامًا لهذا الطبق، فهو عبارة عن طبق من المكرونة، المضاف له الشوربة، وكذلك الصلصة، ومذاقه يعتبر قريب إلى حد بعيد للمبكبكة.

يمكننا أن نقوم بتحضير هذا الطعام، بدون ان نضيف له، سواء الدجاج، أو اللحم، مما يجعل هذا الطعام، مناسب لكافة الأسر، حيث أنه لا يحتاج لتكلفة عالية عند تحضيره، وهذا ما سوف نسرده لكم.

طريقة عمل المبكبكة الليبية بدون لحم

المكونات:

كيس واحد من المعكرونة، سواء الفرن، أو القواقع.

عدد واحدة من البصل المقطع.

ثمرتان من الفلفل الأخضر المقطع.

5 حلات من الثوم، مقطع شرائح.

ملعقتان كبرتان من الصلصة الجاهزة.

نصف لتر من عصير الطماطم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة من مسحوق الكمون.

رشة من الكركم.

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الجنزبيل.

مكعب واحد من مرقة الدجاج.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من الشوربة، أو مياه مغلية.

طريقة عمل المبكبكة الاصلية

في البداية، علينا أن نحضر وعاء معدني، ونقوم بوضعه على النار، ونضع به البصل، وبعض من الملح والفلفل الأسود، وبعد أن يتغير لون البصل، نضع الفلفل الأخضر.

بعد ذلك نترك الخليط على النار لدقائق.

ثم نقوم بوضع الثوم، وبعدها نضيف الصلصة الجاهزة.

بعد ذلك نقوم بتحريك الخليط، بواسطة ملعقة خشبية.

ثم علينا أن نضيف عصير الطماطم، ونقوم بتحريك الخليط بشكل جيد.

بعد ذلك نتركه حتى يتم نضجه، وبعدها مباشرة.

ثم نقوم بوضع المعكرونة.

بعد ذلك نضيف باقي البهارات، مع الشوربة، ونترك الطعام حتى ينضج تمامًا.

في نهاية ذلك المقال، نكون قد قدمنا لكم، أفضل المعلومات، التي سوف تساعدكم، وترشدكم إلى طريقة عمل المبكبكة، والتي يعد تحضيرها، من الأمور، السهلة، والبسيطة، التي يمكن القيام بها، دون عناء.