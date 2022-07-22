تحدي الطعم الرائع.. طريقة عمل كفتة الحاتي الاقتصادية زي الكبابجي والمحلات

تزايد البحث عن طريقة عمل كفتة الحاتي حيث تعتقد بعض النساء أنه يصعب تجهيزها في المنزل بنفس طعم ومذاق ورائحة المحلات والمطاعم الشهيرة لذا وجب التنويه عن طريقة إعدادها بالتفصيل حتى تتمكن ربة المنزل من إعداد طبق مميز شهي بمكونات اقتصادية بسيطة وخطوات سهلة ونتيجة مضمونة تبهر الجميع.

طريقة عمل كفتة الحاتي

كفتة الحاتي من الأكلات المميزة التي يفضلها الجميع لمذاقها اللذيذ الذي لا يقاوم، يمكن إعدادها بمنتهى السهولة عن طريق اتباع التالي:

المكونات

كيلو من اللحم المفروم به القليل من الدهن.

بصلة كبيرة.

حزمة بقدونس مفرومة ناعم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من بهارات الكفتة.

بابريكا.

القليل من الشطة.

½ كوب من الماء.

رغيف فينو.

كفتة الكبابجي في المنزل

نضع البصلة في الكبة حتى تفرم ناعم جدًا كما يمكن استخدام المبشرة ثم تصفى البصلة جيدًا مع الاحتفاظ بماء البصل.

يتم وضع مقدار اللحم المفروم في بولة عميقة مع مراعاة أن يكون اللحم مفروم خشن وبه القليل من الدهن الحيواني.

يضاف الملح والفلفل الأسود والشطة والبابريكا وبهارات الكفتة إلى اللحم المفروم وتقلب المكونات جيدًا.

يفضل إضافة تقل البصل في هذه المرحلة من التقليب الجيد حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

ينقع العيش الفينو في نصف كوب من الماء حتى يصبح طريًا ثم يصفى ويعصر جيدًا ويضاف إلى الكفتة

ثم يضاف البقدونس المفروم ناعم.

تعجن كل المكونات جيدًا حتى تتجانس وتختلط تمامًا.

تشكل الكفتة على أسياخ خشبية، للحصول على مذاق شبيه بالكفتة الجاهزة ينبغي بل اليد في ماء البصل وتشكيلها.

تكرر الخطوة السابقة حتى تنتهي الكمية ثم ترص أسياخ الكفتة على الصينية وتوضع في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة.

لإعطاء الكفتة طعم ورائحة مميزة ينبغي إشعال قطعة من الفحم ووضعها تحت صينية الكفتة في الفرن حيث تنبعث رائحة الشوي المميزة بمجرد أن تسقط قطرات دهون الكفتة عليها.

تقلب الكفتة على الوجهين حتى تنضج تمامًا وتقدم في أطباق التقديم مع سلطة الطحينة والخبز.

في نهاية مقال طريقة عمل كفتة الحاتي حيث تم التعرف على مكونات إعداد هذا الطبق المميز مع عرض الخطوات والتكات والإضافات التي تضمن الحصول على كفتة تشبه الجاهزة تمامًا بدلًا من شرائها من الخارج بتكلفة عالية.