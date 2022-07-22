السر في الكنكة.. طريقة عمل القهوة باللبن الفرنسية بوش سميك وطعم مميز

القهوة من أكثر المشروبات التي يتناولها العديد منا، حيث أن البعض يتناولها في الصباح لتعطيه طاقة والبعض الآخر يتناولها عند قراءة كتاب مفضل، وتختلف الطرق التي تحضر بها القهوة إلا أن القهوة باللبن هي من الأنواع ذات الطعم الرائع، فإذا كنت ممن يعشقون القهوة، فعليك متابعة طريقة عمل القهوة باللبن اللذيذة من خلال المقال.

طريقة عمل القهوة باللبن

قدمي القهوة باللبن بطريقة مميزة فالقهوة من المشروبات التي تساعد الجسم في الحصول على الطاقة التي يحتاجها الجسم لساعات طويلة، حيث تحتوي على نسبة عالية من الكافيين، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

فنجان من اللبن الحليب البارد قليل الدسم.

ملعقتين كبيرتين من القهوة الداكنة.

ملعقتين صغيرتين من السكر الأبيض.

رشة من النسكافيه( قهوة سريعة الذوبان).

كنكة من الأستانلس.

طريقة التحضير

تعد الكنكة الاستانلس من أفضل الأنواع التي تجعلك تحصلين على طعم قهوة مميز.

قومي بوضع ملعقتي السكر الأبيض في الكنكة.

أضيفي إلى السكر الأبيض ملعقتي القهوة.

قلبي القهوة مع السكر جيدًا حتى يمتزجا سويًا.

ضعي اللبن الحليب القليل الدسم البارد على السكر والقهوة ونقلبهم تقليبه واحده.

نضع الكنكة على النار الهادئة، ونتركها دون تقليب على النار حتى تبدأ القهوة في الغليان.

نقوم بتقليب القهوة جيدًا وتترك مرة أخرى على النار.

الآن ستجد أن القهوة بدأت في الغليان مرة أخرى، فقومي برفعها من على النار واسكبي القليل منها في الفنجان.

ضعي الكنكة مرة ثانية على النار واتركيها تبدأ في الغليان مرة أخرى، ثم قومي

بسكب القليل منها مرة أخرى في الفنجان، ولكن عليك السكب ببطء.

ضعي الكنكة مرة أخرى على النار الهادئة، ثم قومي بسكب باقي القهوة في الفنجان.

الآن عليك برش القليل من النسكافيه، أو القهوة سريعة الذوبان على وجه القهوة باللبن.

قدمي فنجان القهوة مع قطعة من الشوكولاتة.

في نهاية المقال تحدثنا عن طريقة عمل القهوة باللبن التي لا يمكنك الإستغناء عنها، كما عرضنا لكم طريقة تحضيرها، فعليك القيام بعملها وتقديمها مع قطعة الشوكولاتة أو مع واحدة من البيتيفور اللذيذ ليضفي عليها بطعم رائع.