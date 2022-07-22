ناعمة ووردية.. روتين العناية بالقدمين شديدة التشققات بأسرار صالونات التجميل لكعوب ناعمة كالأطفال

ينصح الكثير من المتخصصين في طرق العناية بالبشرة بشكل عام بأن يكون هناك عناية دورية للقدمين مثلما ما يحدث مع الوجه، فالقدم دائما ما تكون عرضة للجفاف والتقشف في حال عدم العناية بها، وبناء على ذلك سنقوم بعرض كافة المعلومات التي تدور حول روتين العناية بالقدمين داخل هذا المقال.

روتين العناية بالقدمين

هناك أكثر من طريقة في حال الالتزام بها تجعل قدمنا خالية من أي مشكلات، وإليكم كافة الطرق الخاصة بالحفاظ على القدمين بالشكل الآتي:

التقشير

إن هذه الطريقة عبارة عن استعمال مقشر خاص على القدمين، فيجب التأكد من أن المقشر يحتوي على مكونات لا تتسبب في تعرض البشرة إلى الحساسية.

فهذه الطريقة هدفها إزالة الجلد الميت وتنعيم وترطيب القدمين.

استخدام حجر القدم

إن هذه الطريقة تعمل على إزالة خلايا الجلد الميت وترطيب القدمين.

فكل ما علينا فعله في تلك الطريقة، هو نقع القدمين في الماء الدافئ، ومن ثم نقوم باستعمال حجر القدم لتقشير الجلد الجاف، ثم نقوم باستخدام غسول لترطيب القدمين.

نقع القدمين في الماء الدافئ

نقوم بوضع القدمين داخل الماء الدافئ لمدة دقائق، ويفضل وضع كمية بسيطة من الخل، فتلك الخطوة تساعد على التخلص من أي رائحة غير مستحبة بالقدمين.

فتلك الطريقة تحمي القدمين من مشكلة الجفاف، وذلك بسبب أن هذه الطريقة تحفز الدورة الدموية بالقدمين.

ارتداء الجوارب أثناء النوم

تعتبر هذه الطريقة من أبرز الطرق الفعالة في العناية بالقدمين، فكل ما علينا فعله، هو وضع كمية من الكريم المرطب على القدم.

وبعد ذلك نقوم بارتداء الجوارب القطنية طوال فترة النوم، ومن بعد الاستيقاظ نقوم بغسل القدم بالماء الفاتر جيداً، وسنتحصل على النتيجة المطلوبة.

وفي النهاية نكون قد عرضنا لكم أكثر من طريقة فعالة تخص روتين العناية بالقدمين داخل المنزل، فعلينا الالتزام بكافة التفاصيل التي ذكرناها داخل هذا المقال، حتى نحافظ على قدمنا من أي مشكلة قد تتعرض لها بسبب عدم الاهتمام بها من فترة لأخرى، والطرق المعروضة تعد الأكثر شيوعا ونجاحا ما بين الناس بشكل كبير.