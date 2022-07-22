نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة شعر الوجه الزائد بدون أي ألم بالفازلين والملح بسهولة وبطريقة صحية وبمسحة واحدة في المقال التالي

تعانى السيدات وخاصة الفتيات اللذين إقترب موعد زواجهم من الطرق التقليدية التى تعمل على إزالة الشعر لأنها لها آثار جانبية منها الشفرات التى تعمل على تقصف الشعر وليس إزالته من الجذور من الجسم وبالتالى يسبب فى ظهور الحبوب الحمراء، ومن هذه الطرق الشمع الذى يزيل شعر الوجه والجسم من الجذور ولكن يسبب فى ظهور البقع والتصبغات الداكنة، ويعمل على إسمرار الوجه والجسم، والبعض من السيدات يستخدمون كريمات إزالة الشعر التى تحتوي على مواد ضارة تسبب فى ظهور الحساسية فكل هذه الطرق بعد إستخدامها تعمل على ظهور الشعر فى خلال أيام قليلة، والبعض يعملون على إزالة الشعر عن طريق الليزر الذى يكلف الكثير من الأموال ويسبب الألم. مكونات خلطة الفازلين والملح لإزالة الشعر بطريقة صحية إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الفازلين

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الملح

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الشبه

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من ماء الورد

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من صودا الخبز

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الكركم

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من مطحون الحمص

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من النشا طريقة عمل خلطة الفازلين والملح لإزالة الشعر نحضر فى البداية وعاء ثم نضع به الملح والشبه وصودا الخبز والكركم ومطحون الحمص والنشا ويتم التقليب الجيد.

وبعد ذلك نقوم بإضافة باقي المكونات من الفازلين وماء الورد والعسل الأبيض وعصير الليمون ثم يتم خلط جميع هذه المكونات حتى نحصل على مزيج متجانس ومتداخل مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بوضع تلك الخلطة على الوجه والجسم ونوزعها جيدا وبرفق ثم نتركها لمدة خمسة وثلاثون دقيقة، وبعد مرور الوقت سوف نلاحظ أن الخلطة جفت وأصبحت مشودودة.

نقوم بفرك الخلطة من الوجه والجسم ثم نقوم بغسل الوجه والجسم بالماء الفاتر، ويكرر إستعمال هذه الوصفة مرتان فى الشهر، وبعدها سوف نلاحظ التخلص من الشعر نهائيا من الجذور وبدون ألم بإستخدام تلك الوصفة الرهيبة. عمر شويل - جدة إزالة شعر الوجه الزائد بدون أي ألم بالفازلين والملح بسهولة وبطريقة صحية وبمسحة واحدة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إزالة شعر الوجه الزائد بدون أي ألم بالفازلين والملح بسهولة وبطريقة صحية وبمسحة واحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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