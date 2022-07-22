سائل طبيعي سهل التحضير لتطويل الشعر وملء فراغات فروة الرأس، نقدم لكم اليوم خلطة طبيعية ممتازة تحتوي على مكونات ضرورية جداً لزيادة طول الشعر وتقليل تساقطه، مثل الحمص الذي يحفز بصيلات الشعر على النمو من جديد كما أنه يزيد من قوة الشعر وحيويته، كذلك يعمل على الحد من تساقط الشعر ويقضي على قشرة فروة الرأس بالإضافة إلى دوره في منح الشعر ملمس ناعم. حبة البركة التي تقوي الشعر وتعالج تساقط الشعر بشكل فعال، القرنفل الذي يعمل على تطويل الشعر وإنبات الشعر في المناطق الصلعاء، بالإضافة إلى الزعتر المجفف الذي يعالج الصلع ويمنع تساقط الشعر الشديد.

تطويل الشعر وملء الفراغات طبيعياً

تتكون خلطة إطالة الشعر من المقادير التالية:

ملعقة كبيرة ممتلئة من حبوب الحمص. ماء. ملعقة من بذور حبة البركة. ملعقة كبيرة من القرنفل. 3 ورقات من أوراق الغار. ملعقة كبيرة من الزعتر. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نضع مقدار حبوب الحمص في برطمان زجاجي صغير ونضف إليها كوب من الماء ثم نغلق البرطمان بإحكام ونترك الحمص ينقع طوال الليل، وبعد نقع الحمص في الماء ليلة كاملة يتغير لون الماء ويصبح الحمص طري وبعد ذلك نقوم بتصفية منقوع الحمص في جرة زجاجية، ونضف بذور حبة البركة وورقات الغار إلى المحلول الناتج مع إضافة مقدار كلا من القرنفل والزعتر، بعد ذلك نضف كوب من الماء المغلي ونخلط جميع المكونات جيداً ثم نغلق الجرة ونترك المكونات تنقع لمدة 6 ساعات.

إطالة الشعر وزيادة كثافته

بعد ذلك نلاحظ تغير لون الماء إلى اللون البني الداكن ثم نقوم بتصفية منقوع المكونات للحصول على خلاصة المكونات، نضع المحلول الناتج في وعاء ونضف إليه زيت الزيتون ثم نخلط جيداً وبعد ذلك نحتفظ بهذا المحلول في برطمان زجاجي، ويمكننا تخزينه في الثلاجة لمدة 15 يوماً وهذه الكمية تكفي ل 4 إستخدامات ولكن عند تخزينه في الثلاجة نقوم بتدفئته قبل إستخدامه، ولتطبيق الوصفة نضع المحلول في قنينة بخاخ ثم نرش فروة الرأس جيداً بهذا المحلول، ثم نقوم بتدليك فروة الرأس لمدة دقيقتين وبعد ذلك نغطي الشعر بقبعة استحمام، ثم نترك المحلول على الشعر لمدة ساعة وبعد ذلك نغسل الشعر كالمعتاد ونكرر تطبيق هذا المحلول مرتين في الأسبوع، سينمو الشعر بكثرة ونحصل على شعر طويل وكثيف بدون فراغات صلعاء.