وصفة النشا والبنجر المعجزة لتبييض وتوريد الوجه والخدود طبيعي لوجه كالبدر تحدي التبييض الفوري

تبييض وتفتيح الوجه من أكثر ما تهتم به الفتيات والسيدات لأن بياض الوجه يزيد من جمالها وأنوثتها، ويجعلها أكثر إشراقا فتعتنى الفتيات كثيرا ببياض بشرة الوجه لأن هذا يجعلها لا تحتاج إلى إستخدام المكياج أو مستحضرات التجميل مثل كريم الأساس الذى يساعد على تفتيح البشرة، ولكن بشكل مؤقت لأنه يزول بمجرد غسله، وسوف نقدم إليكي فى هذا المقال طريقة طبيعية وآمنه وصحية تناسب أى نوع من البشرة سواء كانت البشرة حساسة أو بشرة دهنية أو بشرة جافة، وهذه الخلطة تتكون من البنجر والنشا والقهوة وعصير الليمون والحليب وزيت الليمون فالنشا يساعد على تقشير الجلد الميت ويجعلها بشرة فاتحة، ويزيل النشا كل البقع السمراء والتصبغات الداكنة فتظهر الوجه بشكل جميل ورائع، ويخلص الوجه من الهالات السوداء، ويوحد لون البشرة، ويزيد من نضارتها، والبنجر أيضا يعمل على توريد الخدود ويعمل على تغذية البشرة وظهورها بملمس ناعم.

مكونات خلطة البنجر والنشا لتبييض الوجه

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من عصير البنجر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب البودرة

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من زيت الليمون

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من ماء الورد

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من دقيق الأرز

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الجيلاتين

طريقة عمل خلطة البنجر والنشا لتبييض الوجه