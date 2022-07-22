نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الترمس للعروس لتفتيح وتبييض الجسم كله وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة في المقال التالي

الترمس من البقوليات المفيدة للجسم لأنها تحتوى على الكثير من الفيتامينات والبوتاسيوم والمعادن والفوسفور والذى يعوض الجسم عن كل ما يحتاجه من التغذية السليمة والصحية فالترمس يحافظ على صحة الجهاز الهضمي ويعزز من الجهاز المناعي، وفيما يلى سوف نعرض إليكي خلطة الترمس لتبييض الجسم، والتى تتكون من مطحون الترمس والنشا والحليب والزبادي ومطحون الحمص والسكر فهذه الخلطة تعمل على تفتيح وتبييض الجسم عشرة درجات مع تركه ناعم، ويعمل مطحون الترمس على شد الجلد وإزالة التجاعيد والخطوط البيضاء والترهلات والتخلص منها نهائيا، ويعالج الجلد من الحساسية والبقع الحمراء والإكزيما، ويستخدم أيضا الترمس كماسك لتفتيح لون البشرة، ويزيل النمش والكلف والبثور السوداء، والهالات السوداء، ويؤخر علامات الشيخوخة. مكونات خلطة الترمس لتبييض الجسم كوب كبير الحجم من مطحون الترمس

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

كوب واحد كبير الحجم من الحليب السائل

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادي

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من مطحون الحمص

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من السكر

كمية مناسبة من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت اللوز

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون طريقة عمل خلطة الترمس لتبييض الجسم فى البداية نقوم بغسل وتنظيف الجسم جيدا بالماء الدافئ ثم نقوم بتحضير وعاء ثم نضع به مطحون الترمس والحليب والماء ثم نقوم بالمزج حتى تختلط جيدا.

وبعد ذلك نقوم بوضع باقى المكونات إلى الخليط السابق من النشا والزبادي ومطحون الحمص والسكر وزيت اللوز وزيت الزيتون ثم نخلط هذا الخليط بإستخدام ملعقة خشبية حتى نحصل على خليط متداخل ومتجانس مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بتوزيع خلطة الترمس على الجسم كله ونوزعها برفق وخاصة فى الأماكن الحساسة والأكثر غمقانا ثم نتركها حتى تجف وتصبح مشدودة لمدة خمسة وثلاثون دقيقة.

وبعد مرور الوقت نقوم بغسل الجسم بالماء البارد، ويمكن إستخدام كريم مرطب يناسب الجسم.

ويكرر وضع إستخدام خلطة الترمس ثلاثة مرات فى الأسبوع وسوف نلاحظ تفتيح الجسم، وبعد أسبوعين سوف يصبح الجسم أكثر بياضا وأكثر جاذبية، وسوف نلاحظ الفرق قبل وبعد إستخدام خلطة الترمس الرهيبة والسحرية. عمر شويل - جدة وصفة الترمس للعروس لتفتيح وتبييض الجسم كله وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة - ثقفني

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