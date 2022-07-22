وصفة القرنفل لعلاج الهيشان وتساقط الشعر وإزالة الشيب المبكر نهائياً من أول أستخدام

القرنفل من الأعشاب الطبيعية التي يتم زرعها للإستفادة من نتائجها الجبارة التي تعمل على حل المشكلات الكثيرة التي تواجه العديد من الفتيات حيث يمكننا إستخدام هذا العشب الطبيعي في حل مشكلات الشعر بالأخص وتعتبر من المشكلات الكبرى التي تواجه هؤلاء الفتيات هي مشكلة شيب الشعر ومشكلة الشعر المتساقط الذي يعمل جعل الفتيات بمظهر وشكل غير لائق، حيث يدخل القرنفل مع العديد من المكونات الطبيعية التي تعمل على حل هذه المشكلات التي تعاني منها الغالبية من الفتيات حيث يمكننا حل تلك المشكلة عن طريق دخولها مع المكونات الاخرى التي تعمل على القضاء على مشكلات الشعر حيث تجعلكي هذه الوصفة تتمتعين بشعر جميل ورائع.

مكونات عمل وصفة القرنفل للتخلص من مشكلات الشعر المتساقط والشعر الأبيض

ثلاث ملاعق كبيرة من القرنفل.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة القرنفل للتخلص من مشكلات الشعر المتساقط والشعر الأبيض