نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة القرنفل لعلاج الهيشان وتساقط الشعر وإزالة الشيب المبكر نهائياً من أول أستخدام في المقال التالي
القرنفل من الأعشاب الطبيعية التي يتم زرعها للإستفادة من نتائجها الجبارة التي تعمل على حل المشكلات الكثيرة التي تواجه العديد من الفتيات حيث يمكننا إستخدام هذا العشب الطبيعي في حل مشكلات الشعر بالأخص وتعتبر من المشكلات الكبرى التي تواجه هؤلاء الفتيات هي مشكلة شيب الشعر ومشكلة الشعر المتساقط الذي يعمل جعل الفتيات بمظهر وشكل غير لائق، حيث يدخل القرنفل مع العديد من المكونات الطبيعية التي تعمل على حل هذه المشكلات التي تعاني منها الغالبية من الفتيات حيث يمكننا حل تلك المشكلة عن طريق دخولها مع المكونات الاخرى التي تعمل على القضاء على مشكلات الشعر حيث تجعلكي هذه الوصفة تتمتعين بشعر جميل ورائع.
مكونات عمل وصفة القرنفل للتخلص من مشكلات الشعر المتساقط والشعر الأبيض
- ثلاث ملاعق كبيرة من القرنفل.
- ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة القرنفل للتخلص من مشكلات الشعر المتساقط والشعر الأبيض
- أحضري أولا طبق وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من زيت الخروع مع إضافة خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وضيفي خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا.
- بعد تقليب هذه المكونات جيدا ببعضها قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي وقلبي الفازلين بهذه الزيوت تماما، بعد ذلك قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من القرنفل وعليكي بتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس تماما.
- بعد إعداد وتجهيز تلك الخلطة قومي بتحضير فرشاة وقومي بغمسها في الوصفة التي قومنا بإعدادها وقومي بوضعها على الشعر وفي بين البصيلات وعليكي بدعك هذه الوصفة جيدا في فروة الرأس.
- أتركي تلك الوصفة على شعرك لمدة تصل من ساعة واحدة إلى ساعتين وبعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل الشعر بالماء حتى يصبح الشعر خالي من تلك الوصفة، وكرري إستخدام الوصفة مرتان في كل إسبوع وسوف تتمكنين من الحصول على شعر خالي من الشيب ومانع للتساقط.
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