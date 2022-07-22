مقشر ومورد منزلي قوي لتوريد الشفايف وتقشير الجلد الميت وتنعيمها وجعلها وردية وجذابة

سوف نقدم إلى الفتيات خلطة لتقشير الشفايف والتى تتكون من زيت الزيتون والفازلين والزبادي والحليب والنشا فيمكن أن تصنعى خلطة التقشير فى المنزل بمكونات موجودة فى كل منزل وتتوافر هذه المكونات بأسعار بسيطة تناسب الجميع، وتهتم الفتيات بتقشير الشفايف حتى تكون ناعمة وبدون قشور، وعملية التقشير تساعد الشفايف على إزالة كل الجلد الميت وتجدد الخلايا، وتعمل على تنشيط الدورة الدموية وتزيد من تدفق الدم للشفايف وبالتالى تعمل على توريدها، ومن أسباب تشقق الشفايف عدم الإهتمام بترطيب الشفايف خاصة فى فصل الشتاء الذي يكثر فيه تراكم القشور على الشفايف، وكثرة إستخدام الروج أو أحمر الشفايف الصناعى الذي يحتوي على مواد كيميائية ومواد لا نضمن صلاحية مكوناتها تعمل على ظهور تشققات فى الشفايف، وظهور القشرة فتجعلها غير ناعمة فلابد أن نبتعد عن كل هذا ونستخدم تلك الوصفة الطبيعية والآمنه والتى سوف نقدمها إليكى فى هذا المقال بطريقة سهلة وسريعة ولا تأخذ الكثير من الوقت، والتى تظهر الشفايف بملمس ناعم وبشكل جميل فيمكن أن نحتفظ بالخلطة فى عبوة مناسبة لإستخدامها دوما حتى ترطب الشفايف لأن الشفايف الناعمة عند وضع الروج عليها تصبح الشفايف رائعة وتظهر وجه الفتيات بشكل جذاب. مكونات تقشير الشفايف وتوريدها

مكونات تقشير الشفايف وتوريدها

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادى

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفازلين

إثنين ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الحليب

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من النشا

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الماء

طريقة عمل خلطة تقشير الشفايف وتوريدها