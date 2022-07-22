نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر ومورد منزلي قوي لتوريد الشفايف وتقشير الجلد الميت وتنعيمها وجعلها وردية وجذابة في المقال التالي
سوف نقدم إلى الفتيات خلطة لتقشير الشفايف والتى تتكون من زيت الزيتون والفازلين والزبادي والحليب والنشا فيمكن أن تصنعى خلطة التقشير فى المنزل بمكونات موجودة فى كل منزل وتتوافر هذه المكونات بأسعار بسيطة تناسب الجميع، وتهتم الفتيات بتقشير الشفايف حتى تكون ناعمة وبدون قشور، وعملية التقشير تساعد الشفايف على إزالة كل الجلد الميت وتجدد الخلايا، وتعمل على تنشيط الدورة الدموية وتزيد من تدفق الدم للشفايف وبالتالى تعمل على توريدها، ومن أسباب تشقق الشفايف عدم الإهتمام بترطيب الشفايف خاصة فى فصل الشتاء الذي يكثر فيه تراكم القشور على الشفايف، وكثرة إستخدام الروج أو أحمر الشفايف الصناعى الذي يحتوي على مواد كيميائية ومواد لا نضمن صلاحية مكوناتها تعمل على ظهور تشققات فى الشفايف، وظهور القشرة فتجعلها غير ناعمة فلابد أن نبتعد عن كل هذا ونستخدم تلك الوصفة الطبيعية والآمنه والتى سوف نقدمها إليكى فى هذا المقال بطريقة سهلة وسريعة ولا تأخذ الكثير من الوقت، والتى تظهر الشفايف بملمس ناعم وبشكل جميل فيمكن أن نحتفظ بالخلطة فى عبوة مناسبة لإستخدامها دوما حتى ترطب الشفايف لأن الشفايف الناعمة عند وضع الروج عليها تصبح الشفايف رائعة وتظهر وجه الفتيات بشكل جذاب. مكونات تقشير الشفايف وتوريدها
مكونات تقشير الشفايف وتوريدها
- إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادى
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفازلين
- إثنين ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الحليب
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من النشا
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الماء
طريقة عمل خلطة تقشير الشفايف وتوريدها
- أولا نقوم بتنظيف وغسل الشفايف بالماء وإزالة أى ماكياج به.
- ثم نقوم بتحضير وعاء ثم نضع به زيت الزيتون وزيت جوز الهند والزبادي والفازلين ويتم التقليب جيدا.
- ثم يتم بعد ذلك إضافة الحليب والنشا والجلسرين والماء إلى الخليط السابق ثم يتم مزج جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى نحصل على خلطة التقشير المتجانسة.
- ثم نقوم بوضع الوصفة على الشفايف ثم نتركها لمدة خمسة عشر دقيقة، وبعد ذلك نقوم بغسل الشفايف بالماء الفاتر حتى نتخلص من آثار تلك الخلطة، ويكرر وضع خلطة التقشير على الشفايف ثلاثة مرات فى الأسبوع، ولمدة خمسة عشر يوما.
- وبعد ذلك نلاحظ إزالة كل الجلد الميت وظهور الشفايف بشكل جذاب ورائع من أول أسبوع، وتصبح أكثر جمالا وروعة بعد إنتهاء المدة بإستخدام وصفة التقشير الرهيبة، والتى تزيد من جمال وأنوثة المرأة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقشر ومورد منزلي قوي لتوريد الشفايف وتقشير الجلد الميت وتنعيمها وجعلها وردية وجذابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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