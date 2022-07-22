نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة صنع ماسكرا طبيعي في المنزل لتطويل شعر الرموش بطريقة جذابة وجميلة بدون تكلفة في المقال التالي

بإمكانك الآن تحضير ماسكرا في المنزل بأفضل طريقة وبطريقة تجعلكي تحصلين على شعر الرموش بشكل جميل ورائع، حيث في العادة تقوم الكثير من الفتيات بإستخدام المستحضرات التجميلية الماسكرا التي تعمل على تمشيط شعر الرموش حيث تعمل الماسكرا التي تقوم هؤلاء الفتيات بشرائها من محلات التجميل على تساقط الرموش بطريقة ملحوظة مع مرور الوقت حيث يمكننا إستخدام الوصفات البديلة التي تعمل على جعل شعر الرموش بشكل ملحوظ وجميل، حيث بإمكاننا تصنيع هذه الطريقة مثل وضع الفازلين مع زيت الخروع وبعض المكونات الطبيعية الاخرى التي تجعل شعر الرموش باللون البني الرائع وتعمل على جذب الإنتباه للكثير من الفتيات، وتعتبر تلك الوصفة بسيطة التحضير وغير مكلفة لذلك علينا بتحضيرها في المنزل. مكونات عمل وصفة الماسكرا لتطويل شعر الرموش ملعقة واحدة كبيرة من الحنة.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

فرشاة لتمشيط شعر الرموش. طريقة عمل وصفة لعمل ماسكرا لإطالة شعر الرموش أحضري عبوة نظيفة وقومي بشطفها جيدا وضعي بها ملعقة واحدة كبيرة من الحنة وضيفي إليها ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي وقومي بخلط الفازلين مع الحنة.

بعد تقليب الفازلين مع الحنة قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من زيت الخروع وضيفي ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وأدمجي المكونات ببعضها جيدا حتى تختلط تماما.

بعد التقليب الجيد قومي بتحضير فرشاة التمشيط الخاصة بتلك الوصفة وقومي بوضعها على شعر الرموش وقومي بتمشطيها جيدا.

وعليكي اول مرة من إستخدام تلك الوصفة ان تتركيها على شعر الرموش لمدة خمسة وثلاثون دقيقة.

بعد مرور ذلك الوقت قومي بشطفها بالماء مراعاة لعدم إدخال هذه الوصفة بداخل العينين وفي حالة دخولها للعينين قومي بغسلها على الفور مباشرة بالماء.

بعد ذلك عليكي بإستخدام تلك الوصفة يوميا وأثناء الخروجات المختلفة التي تبرز منطقة العينين وتجعلكي تحصلين على شعر رموش غزير وكثيف وبأفضل شكل ممكن لذلك عليكي بتحضير تلك الماسكرا للحصول على النتائج التي ترغبين بها. عمر شويل - جدة طريقة صنع ماسكرا طبيعي في المنزل لتطويل شعر الرموش بطريقة جذابة وجميلة بدون تكلفة - ثقفني

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