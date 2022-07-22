النشا والكركم قنبلة تفتيح: في تبييض البشرة والحصول علي بشرة سحرية2022

نقدم لكم النشا والكركم قنبلة تفتيح , حيث يعد من اقوي الكريمات التي تعمل علي تبييض البشرة من اول استخدام للوصفة بشكل مضمون، ويعتبر معجزة ربانية لتبييض البشرة وتفتيحها فوري حتي 10 درجات دون تعب ولا تكلفة, ويحتوي الوصفة علي مواد طبيعية فعالة جدا في التفاعل مع البشرة لكي تعطيكم افضل نتائج دون أضرار جانبية، حيث تعد البشرة مصدر جمال كل فتاه ويجب الاهتمام بها، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل النشا والكركم قنبلة تفتيح لتبييض البشرة بشكل مبهر من اول استخدام تبييض فوري وتزيل سواد سنين وتحدي2022.

مكونات تحضير النشا والكركم قنبلة تفتيح للحصول علي بشرة خالية من العيوب بشكل مضمون

سوف نتعرف الآن علي بعض المكونات التي يجب استخدامها لتحضير الوصفة لكي نحصل علي نتائج رهيبة من اول مرة وهي كما يلي:-

ملعقة من الكركم.

ملعقتين من زيت الورد.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت اللوز.

ماء ورد.

طريقة التحضير

نتعرف الآن علي طريقة مضمونة جدا لتحضير الوصفة الرهيبة داخل المنزل وفي اقل وقت ممكن وهي كالاتي:-

نحضر إناء كبير ونضع بداخلة الكركم والنشا وزيت الورد ونخلط جميع المكونات جيدا. ثم نضيف علي الخليط زيت اللوز مع التقليب الجيد حتي يختفي الزيت مع المكونات ويتجانس. ثم نضيف الماء بتدريج مع استمرار التقليب حتي نحصل علي خليط كريمي متجانس للغاية.

طريقة الاستعمال

سوف نتعرف اليوم علي طريقة سهلة جدا للكيفية استعمال والحصول علي افضل نتائج من اول استخدام وهي كالتالي

نقوم بغسل البشرة بالماء والغسول الخاص بكم حتي تصبح نظيفة تماما من اي كريمات.

ثم نضع طبقة من الخليط علي البشرة بتساوي حتي نغطي جميع أجزاء البشرة للحصول علي نتائج مبهرة.

نترك الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين 20 دقيقة إلي 30 دقيقة حتي تمتص الخليط جيدا بشكل مضمون.

ثم نغسل البشرة جيدا بالماء ثم نستخدم مرطب خاص ومتوافق مع بشرتكم.

ثم نكرر العملية اربع مرات في الأسبوع لمدة شهر حتي نحصل علي افضل نتائج.

فوائد النشا والكركم قنبلة تفتيح لتبييض لبشرة في اقل وقت ممكن ونتائج فورية

سوف نقدم لكم بعض الفوائد التي يوفرها لكم النشا والكركم قنبلة تفتيح لتبييض البشرة بكل سهولة وفي اقل وقت وهي كالاتي:-