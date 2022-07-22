بكل أسرار وتكات محلات الطرشي أعملي مخلل الخيار المقرمش السريع بطعم لذيذ

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لا يخلو أى منزل من وجود الخيار لأن له قيمة غذائية كبيرة جدا، ويدخل الخيار فى عمل السلطة الخضراء، وتقوم السيدات بعمل مخلل الخيار بطعم جميل ولذيذ ولا يحتاج إلى الكثير من المكونات، ولا تكلفة كبيرة لأن مكوناته متواجدة فى كل منزل، والتى تتكون من الخيار الطازج والملح والثوم والخل والحبة السوداء وزيت الزيتون، والخيار يعتبر من الخضروات المفيدة جدا لأنه يحتوي على الماء والألياف والذى يساعد فى علاج عسر الهضم والإمساك الشديد ويعالج جميع مشاكل الجهاز الهضمى، ويعالج حرقة وحموضة المعدة، ويساعد فى عملية هضم الطعام ويعمل الخيار على طرد السموم من الجسم، والخيار له فوائد من حيث الحفاظ على ترطيب وتفتيح البشرة ويزيل الهالات السوداء ويزيل أيضا الإنتفاخ الموجود أسفل العينين، ويساعد الخيار فى محاربة مكافحة الشيخوخة، ويقضى على علامات التجاعيد، ويدخل الخيار فى عمل الكثير من كريمات وماسكات التفتيح، ويساعد الخيار فى الحفاظ على الشعر ونعومته ولمعانه.
مكونات عمل مخلل الخيار
- كيلو واحد من الخيار الطازج
- إثنين فص من الثوم المقطع
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض
- إثنين ملعقة صغيرة من الحبة السوداء
- ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
- أربعة ملاعق كبيرة من الملح الأبيض
- إثنين ثمرة من الفلفل الأخضر
- كمية مناسبة من الماء
- برطمان من الزجاج أو برطمان من البلاستيك
طريقة عمل مخلل الخيار
- أولا نقوم بتحضير الخيار ولابد أن يكون طازج وصغير فى الحجم ثم يتم غسله بالماء الفاتر ثم يقطع على شكل أصابع ثم نقوم بوضعه فى البرطمان.
- ثم نقوم بإضافة الثوم المقطع والحبة السوداء والخل الأبيض والفلفل الأخضر، وبعد ذلك نحضر المحلول الملحى عن طريق خلط الماء والملح فى إناء فارغ ثم يتم التقليب حتى يذوب الملح تماما.
- وبعد ذلك نقوم بسكب المحلول الملحى فى برطمان الخيار واخيرا نضيف زيت الزيتون ثم نقوم بغلق البرطمان بإحكام ثم نتركه فى الثلاجة أو فى مكان جاف لمدة تتراوح مابين ستة أيام إلى سبعة أيام، وبعدها سوف يصبح مخلل الخيار جاهز بطعم ونكهة جميلة، وبألف صحة لكى ولأفراد أسرتك.
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