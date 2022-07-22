نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتتبيلة السرية أعملي الحواوشي الاسكندراني على أصوله بطعم وريحة لذيذة أحلي من المطاعم في المقال التالي
الوجبات السريعة هي الوجبات المفضلة والتي يقبل على تناولها العديد من الناس سواء الكبار أو الصغار حيث تتعدد الاصناف التي يمكننا تناولها والتي تتبع للوجبات السريعة ومنها المكرونة البشاميل والساندوتشات التي تحشو بالبرجر والكفتة وغيرها من الحشوات المختلفة والحواوشي وغيرها من الاصناف المتعددة الاخرى حيث يمكننا تناول الحواووشي بالعديد من النكهات المختلفة ومنها حوواشي الإسكندراني ويعد هذا النوع من الحواوشي شهي الطعم والنكهة والرائحة، حيث تقوم الكثير من الناس بشراء الحواوشي من محلات المطاعم الخارجية حيث تعمل هذه المطاعم على بيعه بطعم جميل ولكن من المحتمل ان نصاب بالعديد من الامراض والسبب في ذلك إلى تلوث هذا الحواوشي الذي يعمل على إصابتنا بالعديد من الامراض.
مكونات عمل وصفة الحواوشي الإسكندراني
- نصف كيلو واحد من اللحمة المفرومة.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من الزنجبيل.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من القرفة.
- ربع ملقعة واحدة صغيرة من السبع بهارات.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من الشطة.
- خبز لحشو الحواوشي.
- حبتان إثنان من البصل.
- حبتان إثنان من الفلفل الاخضر.
- خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.
طريقة عمل وصفة الحواوشي الإسكندراني
- احضري أولا طاسة عميقة وضعي بها خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي وضعي به حبتان من الفلفل الاخضر المقطع شرائح وضعي معه حبتان إثنان من البصل المقطع شرائح وقومي بتقليب تلك المكونات جيدا.
- بعد تقليب هذه المكونات قومي بإضافة نصف كيلو واحد من اللحمة المفرومة وضيفي الملح والفلفل الاسود والبهارات المختلفة التي قومنا بذكرها وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا.
- بعد إعداد اللحمة المفرومة جيدا قومي بتحضير الخبز الذي تقومين بحشو اللحمة به وقومي بفتح الخبز وضعي به كمية من اللحمة وضعي الحواوشي في الفرن وأتركيه حتى ينضج جيدا ثم قومي بتناوله بالذ وأشهى طعم وعليكي بتناولها بطعم اشهى من المطاعم الخارجية التي تعمل على إشباع المعدة وإمتلائها.
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