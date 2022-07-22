بالتتبيلة السرية أعملي الحواوشي الاسكندراني على أصوله بطعم وريحة لذيذة أحلي من المطاعم

الوجبات السريعة هي الوجبات المفضلة والتي يقبل على تناولها العديد من الناس سواء الكبار أو الصغار حيث تتعدد الاصناف التي يمكننا تناولها والتي تتبع للوجبات السريعة ومنها المكرونة البشاميل والساندوتشات التي تحشو بالبرجر والكفتة وغيرها من الحشوات المختلفة والحواوشي وغيرها من الاصناف المتعددة الاخرى حيث يمكننا تناول الحواووشي بالعديد من النكهات المختلفة ومنها حوواشي الإسكندراني ويعد هذا النوع من الحواوشي شهي الطعم والنكهة والرائحة، حيث تقوم الكثير من الناس بشراء الحواوشي من محلات المطاعم الخارجية حيث تعمل هذه المطاعم على بيعه بطعم جميل ولكن من المحتمل ان نصاب بالعديد من الامراض والسبب في ذلك إلى تلوث هذا الحواوشي الذي يعمل على إصابتنا بالعديد من الامراض.

مكونات عمل وصفة الحواوشي الإسكندراني

نصف كيلو واحد من اللحمة المفرومة.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الزنجبيل.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من القرفة.

ربع ملقعة واحدة صغيرة من السبع بهارات.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الشطة.

خبز لحشو الحواوشي.

حبتان إثنان من البصل.

حبتان إثنان من الفلفل الاخضر.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

طريقة عمل وصفة الحواوشي الإسكندراني