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تبرز منطقة الرموش والحواجب منظقة العينين وتجعل اي فتاة تظهر بشكل جميل وجذاب، لان الغالبية من الفتيات يقومون بإستخدام المستحضرات التجميلية التي مثل الماسكرا التي تعمل على إطالة شعر الرموش بشكل ملحوظ ولكنها تعمل على إطالتها في نفس التوقيت وبمجرد غسل شعر الرموش بالماء سوف يزول تأثير هذه الماسكرا حيث يمكننا إستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على إطالة شعر الرموش والحواجب، حيث يمكننا إستخدام بعض الوصفات التي تعمل على إطالة هذا الشعر بشكل ملحوظ حيث يمكننا إستخدام وصفة زيت الخروع أو وصفة الفازلين الطبي وغيرها من الوصفات الطبيعية الأخرى، حيث يمكننا تجنب إستخدام أي إستخدامات اخرى التي يمكننا إستخدامها في المراكز التجميلية التي تعمل على إستخدام الخلطات او الوسائل الأخرى التي تسبب اضرار كبيرة أخرى. مكونات عمل وصفة لإطالة شعر الرموش والحواجب ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين الطبي.

فرشاة لتمشيط شعر الحواجب والرموش.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة عمل وصفة لإطالة شعر الرموش والحواجب قومي بتحضير أولا طبق صغير وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع مع إضافة ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وقومي بتقليب تلك المكونين ببعضها.

بعد تقليب زيت الخروع مع زيت جوز الهند قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين الطبي وقومي بخلط تلك المكونات جيدا ببعضها قومي بتحضير فرشاة لتمشيط شعر الرموش والحواجب وقومي بغمسها في تلك الوصفة.

بعد غمس تلك الفرشاة في تلك الوصفة قومي بتمشيط شعر الرموش والحواجب بهذه الوصفة جيدا.

قومي بوضع هذه الوصفة مرتان في كل يوم صباحا ومساءا وقومي بتكرارها يوميا حتى تحصلين على النتيجة المطلوبة.

خلال خمسة عشر يوم سوف تحصلين على شعر حواجب ورموش ملحوظة وجبارة وتظهرين بأفضل شكل، وتلك الوصفة تجعلكي تتجاهلين إستخدام أي وصفة اخرى لا تعطي إليكي النتيجة التي تقبلين بها لذلك ننصح اي فتاة أن تقوم بإستخدام هذه الطريقة الجبارة التي تجعلكي تحصلين على النتيجة المذهلة التي تجعلكي بشكل رائع وهذه الطريقة من الطرق البسيطة الغير مكلفة. عمر شويل - جدة وصفة منزلية معجزة لإطالة شعر الرموش والحواجب بسرعة الصاروخ سينمو بدون توقف - ثقفني

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