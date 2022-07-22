نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عشر دقائق بطريقة ناجحة ودايبة أصنعي بسكويت اليانسون على أصوله بمكونات غير مكلفة وبطعم مقرمش ولذيذ في المقال التالي

من أنواع البسكويت اللذيذة والرائعة هو بسكويت اليانسون حيث يتميز بنكهة ورائحة جميلة فهو يحبه الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، فطعمه شهي جدا ومن الممكن أن نقوم بتشكيل هذا البسكويت بالعديد من الأشكال المختلفة ومن ضمن هذه الأشكال هو أن يكون علي شكل أصابع أو مربعات أو دوائر وغير ذلك الكثير، وهذا البسكويت يكون مختلف تماما عن باقي أنواع البسكويت وذلك لإحتوائه على اليانسون فهو يكون صحي ومغذي نتيجة للمقادير التي يحتوي عليها. طريقة عمل بسكويت اليانسون في عشر دقائق مكونات بسكويت اليانسون: كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من اليانسون الحصى.

نصف كوب كبير من السكر الأبيض الناعم.

رشة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

بيضتان.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي. طريقة عمل بسكويت اليانسون: قومي أولا بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية لكي تكون ساخنة عند وضع البسكويت بها ثم نحضر صينية ويتم دهنها بالسمنة أو بالزيت. وبعد ذلك يتم تجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به بيضتان وربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ويتم تشغيله لخفق البيض بطريقة جيدة. ثم نقوم بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من اليانسون الحصى ونضع نصف كوب كبير من الزيت النباتي ونصف كوب كبير من السكر الأبيض الناعم. ويتم تشغيل الخلاط مرة أخرى ونستمر في التشغيل لكي نتأكد من ذوبان السكر وتجانس جميع المكونات مع بعضها. ونحضر طبق عميق ونضع به خليط البيض ثم يتم تجهيز طبق آخر ونضع به كوبان كبيران من الدقيق الأبيض المنخول وملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر. ثم نضيف رشة من الملح ونقوم بخلط كل هذه المكونات مع بعضها ونضع هذا الخليط إلى خليط البيض بشكل تدريجي لكي نحصل على عجينة متماسكة. ونترك هذه العجينة لمدة ربع ساعة لكي ترتاح ثم يتم فرد العجينة وقومي بتقطيعها على شكل أصابع أو مستطيلات. ونضعهم في الصينية ثم يتم إدخالها في الفرن مدة عشر دقائق نتركها لكي يكون البسكويت باللون الذهبي. عمر شويل - جدة في عشر دقائق بطريقة ناجحة ودايبة أصنعي بسكويت اليانسون على أصوله بمكونات غير مكلفة وبطعم مقرمش ولذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في عشر دقائق بطريقة ناجحة ودايبة أصنعي بسكويت اليانسون على أصوله بمكونات غير مكلفة وبطعم مقرمش ولذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.