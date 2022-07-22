نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة واحدة طريقة تسوية اللحمة بسرعة بدون حلة ضغط وبمكون موجود في مطبخك لن تصدقي ماهو في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من السيدات تواجههم مشكلة تسوية اللحمة في فترة زمنية طويلة، مما يجعلهم غير قادرين على تحضير الطعام في الوقت المحدد لتناوله مما يجعلهم يبحثون عن طرق تساعد على تسوية اللحمة بسرعة، ويوجد طرق كثيرة تساعد على ذلك لكن لابد أيضًا من اختيار نوع اللحمة التي يتم طهيها عند شرائها لأن يوجد بعض الأجزاء التي تحتاج إلى فترة طويلة في التسوية.

طريقة تسوية اللحمة بسرعة

يوجد الكثير من الطرق التي يمكن استخدامها عند تسوية اللحمة لكي يتم تسويتها في فترة قصيرة ومن ضمن هذه الطرق الآتي:

استخدام الخل الأبيض لتسوية اللحمة بسرعة

وهي من أكثر الطرق انتشارًا وذلك لأن الخل له قدرة فائقة على تفتيت الأنسجة في اللحوم مما يعمل على سرعة نضجها ويتم استخدامه من خلال وضع ملعقة كبيرة منه في الماء المغلي المستخدم في سلق اللحمة، ومن الممكن أن يتم وضعه في الماء المستخدمة في غسل اللحمة قبل طهيها أيضًا.

استخدام السكر لتسوية اللحمة بسرعة

يعمل السكر على تسريع نضج اللحمة وذلك من خلال وضع ملعقتان صغيرتان من السكر في الماء المغلي الذي يتم سلق اللحمة فيه ويتم تقليب السكر في الماء حتى يذوب.

تجنب وضع الملح قبل تسوية اللحمة

وضع الملح في الماء المغلي قبل تسوية اللحم يزيد من صعوبة تسوية اللحمة ويجعلها لا يتم تسويتها بسرعة لذلك يفضل وضع الملح بالكمية المناسبة بعد الإنتهاء من تسوية اللحمة تمامًا.

إغلاق الوعاء جيدًا

يجب عند طهي اللحوم أن يتم إغلاق الوعاء بشكل محكم حتى يتم الاحتفاظ بالبخار الذي يعمل على تسريع تسوية اللحمة وذلك على العكس من طهي اللحمة وهي مكشوفة مثلما يتم في القلي فنجد انها تنضج من الخارج لكن داخلها يكون غير ناضج.

وضع اللحمة في التتبيلة قبل طهيها

في حالة تحضير اللحمة مشوية يفضل وضعها في التتبيلة فترة لا تقل عن ثلاثة ساعات وذلك لأن مكونات التتبيلة سواء كانت بصل أو خل أو لبن رائب أو بهارات كل منهم يعمل على طراوة اللحم مما يجعله يتم تسويته بسهولة وبسرعة أيضًا.