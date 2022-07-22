نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات بالدجاج شهية يمكنك تحضيرها بسهولة ودون تعب في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدجاج من أشهى المأكولات التي يمكنك إعدادها لأطفالك بمئات الطرق المختلفة واللذيذة لأسرتك وفي العزائم، وفي السطور التالية سوف نقدم لكم وصفات بالدجاج لذيذة ومتكاملة ولن تحتاج أكثر من ساعة واحدة حتى تحضري وجبة متكاملة.

وصفات دجاج بالعظم

المكونات

فرخة كاملة مقطعة 4 أرباع، ومغسولة جيدًا.

بصلة كبيرة

ثمرة فلفل أخضر

عصير 3 ليمونة.

5 فصوص ثوم

بهارات دجاج (ملعقة كبيرة).

ملح

فلفل أسود

للطبقة السفلية

شرائح بصل.

شرائح بطاطس.

طريقة طهي الدجاج بالعظم

ضعي البصل مع الفلفل والثوم في الكبة واخلطيهم جيدًا.

ضعي البهارات كاملة وعصير 2 ليمونة وملح وفلفل أسود حسب الرغبة وامزجي جميع المكونات معًا.

ضعي المكونات على الدجاج وافركيه بالبهارات جيدًا واتركيها جانبًا.

تبلي شرائح البطاطس والبصل بالملح والفلفل وعصير ليمونة.

جهزي صينية مناسبة وضعي فيها شرائح البصل والبطاطس.

ضعي الدجاج فوق البطاطس.

ضيفي كمية كافية من الماء لتغطي الدجاج، وغطي الصينية جيدًا بغطاء محكم أو لفيها بورق الفويل جيدًا، وضعيها في فرن ساخن.

اتركي الدجاج لمدة 15 دقيقة على نار مرتفعة، ثم على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة إضافية أو حتى تمام النضج.

ارفعي الغطاء واتركي الدجاج تحت الشواية حتى يحصل على لون جميل،وقدميها مع الأرز الأبيض وبالهناء والشفاء.

اكلات شهية بالدجاج والارز

الدجاج بالأرز من الوجبات الشهية واللذيذة والتي يمكن تقديمها في العزائم وكوجبة أساسية متكاملة لأطفالك.

المكونات

دجاجة كاملة مغسولة ومصفاة جيدًا.

ربع كوب أرز بسمتي مغسول جيدًا.

كركم

عود قرفة.

ملح

فلفل.

روز ماري (حسب الرغبة).

بصلة صغيرة مقطعة مكعبات.

ثمرة فلفل أخضر .

كيس حراري.

طريقة عمل الدجاج بالأرز

ضعي الزيت على النار، وبعد أن يسخن ضيفي البصل، ثم ضيفي الكركم والقرفة والفلفل الأخضر، ثم ضيفي الأرز وقلبيهم جيدًا.

ضيفي نصف كوب من الماء وكمية مناسبة من الملح إلى الأرز، وقلبي ، ثم غطي الوعاء وارتكيه على نار متوسطة إلى خفيفة لمدة 8 دقائق تقريبًا او حتى يبدأ في تشرب معظم الماء، ثم ارفعيه من على النار.

ادهني الدجاجة بالكامل بالملح والفلفل والروزماري من الداخل والخارج وأسفل الجلد.

ضعي الأرز في داخل الدجاجة، ثم ضعيها في الكيس الحراري، واصنعي ثقبين في الكيس.

ضعي الكيس في صينية، وضعي بها نصف كوب من الماء، وادخليها الفرن على نار متوسطة، واتركيها لمدة ساعة تقريبًا.

اخرجي الدجاجة من الفرن، ولا تفتحي الكيس مباشرة، اتركيه حتى يهدأ البخار، ثم افتحي الكيس ، يمكنك الاكتفاء بدرجة التحمير أو وضعها قليلًا تحت الشواية للحصول على لون إضافي، وقدميه بالهناء والشفاء.