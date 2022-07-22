نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الريش الضاني بخطوات سهلة وبسيطة للجميع للتناول على الغداء في المقال التالي
تعتبر الريش الضاني من الأكلات المشهورة عند جميع الناس ويتم عملها في جميع المناسبات وخاصة في أيام عيد الأضحى المبارك، وهذه الأكلة ذات طعم لذيذ ورائحة جذابة وتمتاز بالعديد من الفوائد للجسم وخاصة للأفراد الذين لا يعانون من بعض الأمراض، ويتم إعدادها بعدة طرق مختلفة وكل طريقة أحلي وألذ من غيرها إذا وضعت لها جميع المكونات والتوابل اللازمة لها، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على جميع مكونات عمل الريش الضاني والتعرف على خطوات عملها بالتفصيل وبطريقة سهلة وبسيطة على جميع المشاهدين.
مكونات عمل الريش الضاني
تعتبر مكونات عمل الريش الضاني من المكونات غير مكلفه التي تتوفر في جميع الأماكن فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- كيلو من الريش الضاني.
- بصلة مقطعة إلي شرائح.
- 3 ملاعق من زيت الزيتون.
- كوب من البطاطس المقطعة مكعبات.
- رأس من الثوم المبشور
- عصير ليمون.
- ربع كوب من الخل.
- ملح وفلفل أسود على حسب الحاجة.
مكونات التتبيلة
- ربع كوب من الخل.
- ملعقة من الثوم المفروم.
- بصلة مفرومة.
- ملعقة كبيرة من الصلصة.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- ملعقة من دبس الرمان.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من الروزماري.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة عمل بسيطة للريش سوف تعجب الجميع وهي كما يلي:-
- في البداية يتم غسل الريش جيدا بالماء والملح ونصفيها ونجففها تماما.
- نحضر إناء ويتم وضع مكونات التتبيلة به وهي الثوم المفروم والبصل والصلصة والخل وعصير الليمون.
- يضاف إليها زيت الزيتون ودبس الرمان والروزمارى ويتم خلط المكونات جيدا حتى تمتزج تماما.
- يتم تتبيل الريش بالخلطة ونتركها في الثلاجة لليوم التالي.
- نضع مقلاة كبيرة على النار بها القليل من الزيت ويتم تشويح الريش حتى يتغير لونها.
- نحضر وعاء ونضع به البطاطس المقطعة مكعبات والبصل الشرائح والثوم المفروم.
- بعد ذلك نضيف زيت الزيتون وعصير الليمون والخل, ويتم تقليب جميع المكونات معا وتتبل بالملح والفلفل الأسود.
- نحضر الصينية ونضع بها خليط الخضروات, وترص اللحمة عليها ونضع نصف كوب من الماء الدافئ.
- غطي الصينية بالورق الفويل ونضعها في الفرن على درجة حرارة200 لمدة ساعة حتى تمام النضج.
- نزيل الورق ونضع الصينية تحت الشواية قليلا حتى يحمر لونها.
- ثم نقدم الأكلة ساخنة بألف هنا وشفا.
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