نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الجزر والبرتقال والقرفة فى البيت في المقال التالي

إن الجزر له طعم مميز جدا بخلاف أنه يمد بالجسم بالفيتامينات وغير ذلك هو عامل أساسي على تقوية النظر، لذلك سوف نجرب طريقة جديدة اليوم وهي طريقة عمل الكيكة بالجزر فى المنزل بنفس مكونات الكيك العادية. مكونات عمل كيكة الجزر: جزر مبشور.

2 كوب دقيق.

1 كوب سكر البني.

3 بيضات.

باكو فانيليا.

باكو بيكنج بودر.

1ملعقة كبيرة قرفة.

مكسرات عين الجمل مفروم.

1 ملعقة صغيرة بشر قشر برتقال.

1 كوب إلا ربع زيت ذرة. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع السكر والزيت وضربها بالمضرب الكهربائي حتي تكون قوام كريمي نقوم بوضع بيضة وضربها بالمضرب الكهربائي. نقوم بإضافة الفانيليا وقشر البرتقال وضربها لمدة 5 دقائق ووضع الدقيق بالتدريج ووضع البيكنج باودر، والقرفة، ورشة الملح، ونستمرار بالتقليب حتي تصبح عجينة كيكة. نقوم بوضع الجزر والمكسرات وتقليبها بواسطة الملعقة حتي يختلط إحضار صينية ودهنها بالزيت ووضع خليط الكيك. تسخين الفرن على درجة حرارة 180 ووضع صينية الكيك حتي تسويتها وإخراجها وتركها تبرد وتقطيعها حسب الرغبة. مكونات كيك الجزر والبرتقال: 3 أكواب وربع دقيق.

1 كوب زيت.

1 ملعقة كبيرة قرفة.

نص كوب جوز هند.

1 ملعقة كبيرة عصير الليمون.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

ربع ملعقة صغيرة صودا.

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

1 كوب ونص كوب سكر.

1 كوب إلا ربع زيت.

1 كوب عصير برتقال.

4 بيضات. طريقة التحضير: عليكي أولا بإحضار الخلاط الكهربائي ثم قومي بوضع كل من البيض والزيت مع الخفق، ثم ضعي بعد ذلك الفانيليا والسكر والاستمرار فى خفق الخليط جيدا. نقوم بوضع عصير الليمون، وعصير البرتقال، وضربهم مرة ثانية ونقوم بإحضار وعاء ووضع الخليط ووضع بشر الجزر، وجوز الهند المبشور، والقرفة، وتقليبهم بإستخدام الملعقة خشبية. نقوم بوضع الدقيق مع الصودا، والبيكنج باودر ونقوم بوضع الخليط السابق ونقوم بتقليبهم مع بعضهم ونقوم بإحضار صينية ودهنها بالزيت ووضع الخليط وتسخين الفرن على درجة حرارة 180. وضع الصينية لمدة نص ساعة حتي تسويتها وإخراجها حتي تبرد وتقطيعها وتقديمها. مكونات عمل كيك جزر: إحضار عدد 3 أكواب وربع كوب دقيق.

إحضار عدد 1 كوب زيت.

إحضار عدد 3 أكواب عسل أسود.

إحضار عدد 1 كوب وثلث كوب سكر أبيض.

إحضار عدد 3 بيضات.

إحضار نص كوب بيكنج بودر.

إحضار عدد 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

إحضار وزن ٦٠٠ جرام جزر مبشور.

إحضار جوز مجروش وسليم.

إحضار عدد 2 ملعقة صغيرة قرفة.

إحضار ربع ملعقة صغيرة قرنفل.

إحضار عدد 1 ملعقة صغيرة زنجبيل.

إحضار جبنة مربعات.

إحضار كريمة لباني.

إحضار كريم شانتيه بودر.

إحضار نص كوب سكر بودرة. طريقة التحضير: إحضار الخلاط الكهربائي ووضع ووضع الزيت، والبيض، والسكر، والعسل الأسود، والقرنفل، والقرفة وضربهم جيداً. وضع الجزر وعين الجمل، وضربهم ووضع الدقيق، والبيكنج باودر، والبيكنج صودا، والملح، وضربهم جيداً. نقوم بإحضار صينية ودهنها بالزيت وتسخين الفرن على درجة حرارة 180 ووضع الخليط ووضع الصينية في الفرن حتي تسويتها. ونقوم بإخراج الصينية حتي تبرد وتقطيعها ونقوم بإحضار وعاء ووضع الكريم شانيته، والكريمة وتقليبهم مع بعض بشكل جيد. ونقوم بوضع السكر البودرة، والجبنة وخفقهم مع بعض ونقوم بوضع الكريمة في كيس الحلواني وتزيين الكيك بالكريمة ورص عين الجمل وتقديمها. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الجزر والبرتقال والقرفة فى البيت - ثقفني

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