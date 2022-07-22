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طريقة عمل خبز بذر الكتان المطحون بدون كربوهيدرات قليل السعرات الحرارية، بذر الكتان من المواد الغذائية التي يحتاجها كل من يرغب في تناول خبز صحي والابتعاد عن الخبز الأبيض، وما يميز خبز بذر الكتان بأنه غني بالالياف والمعادن، ومناسب جدا لمن يتبع الحميات الغذائية الصحية مثال نظام الكيتو أو من يعاني من التعب عند تناول خبز الأبيض فخبز بذر الكتان لا يحتاج إلى الكثير من الوقت أو الجهد لتحضيره فهو من وصفات سهلة وسريعة. مكونات عمل خبز بذر الكتان المطحون بطريقة صحية نحتاج إلى عدد أربعة كوب من بذر الكتان المطحون. عدد 3 ملاعق صغيرة من البيكنج بودر. ربع ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم. ربع ملعقة صغيرة من خل التفاح. ربع ملعقة صغيرة من الملح. كوب ونصف الكوب من الماء الدافئ العجن. الوجه كوب من السمسم. ملعقة كبيرة من بذور الشيا. بذور يقطين. خطوات تحضير خبز بذر الكتان مع بذور الشيا في وعاء نضع بذر الكتان المطحون مع بيكنج بودر مع كربونات الصوديوم مع الملح الناعم وتخلط وتقلب مكونات مع بعضها البعض.

ثم نضع عليه الماء الدافئ مع الخل وتقلب مكونات مع بعضها، وتترك لمدة ربع ساعة حتى ترتاح المكونات وتلاحظ تضاعف حجمها.

ثم تفرد في قالب بشكل مستطيل مبطن بورق الزبدة وعندنا نضع عليها العجينة من بذر الكتان، بدهن وجهها بالقليل من الماء.

ثم يرش على وجه خبز بذر الكتان بذور شيا مع بذور عباد الشمس مع السمسم الأبيض.

ثم يسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة عندما يسخن، ادخلي الصينية الفرن لمدة ساعة في الرف الأوسط حتى ينضج الخبز.

وعندما يخرج الخبز من الفرن يترك جانبا حتى يبرد وتقطع إلى شرائح وتقدم مع المأكولات الصحية. طريقة بطاطس صحية مهروسة نحتاج إلى عدد 2 ثمرة من البطاطس المسلوقة. عدد 3 ملاعق كبيرة من كريمة الطبخ قليلة الدسم. ملعقة صغيرة من الثوم المفروم. ملح على حسب رغبتك. ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. تحضير بطاطس مهروسة صحية تقشر البطاطس وتهرس في وعاء مع الكريمة ويضاف عليها كل من الثوم مفروم مع الملح والفلفل الأسود، وتخلط كل مكونات معا حتى تعجن جيدا.

تضاف البطاطس وتوضع في طبق التقديم، وتزين على الوجه كل من بقدونس ورشة صغيرة من زيت الزيتون والبصل الأخضر. عمر شويل - جدة خبز بذر الكتان المطحون بدون كربوهيدرات قليل السعرات الحرارية - ثقفني

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