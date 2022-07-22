بدون عجان اعملي النايتي الهش في البيت بمكونات اقتصادية ودلعي أولادك

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طريقة عمل النايتي الهش الخفيف في المنزل بخطوات غير متوقعة، تعتبر أنواع الكيكات هذه من الأنواع التي يصعب على معظم الأمهات إنتاجها بالطعم أو الهشاشة المطلوبة، وترفض الكثير منهم القيام بعملها في المنزل لأنها تظن سوف تخرج فاشلة، وكل هذه الاعتقادات الخاطئة سوف نتخلص منها عن طريق ما نقدمه الآن من طريقة سهلة وبسيطة لعمله وبدون تعب ولا تكاليف، ولكن يجب إتباع المقادير بدقة والخطوات بنفس الطريقة، ومن المعروف أن يعشق جميع الأطفال هذه الأنواع ويقومون بشرائه باستمرار من المحلات ولذلك ننصح الجميع القيام بعمله في البيت أفضل بكثير من الخارج حتى نبتعد عن المواد الحافظة التي يحتوي عليها، فهيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل النايتي والتعرف على خطوات عمله من البداية إلى النهاية عبر موقع ثقفني الاخباري المتميز بين جميع المواقع دائماً.
مكونات عمل النايتي الهش
تعتبر مكونات عمل النايتي من المكونات الاقتصادية الغير مكلفة والتي تدخل في عمل الكثير من الحلويات وهي كما يلي:-
- ٣ حبات من البيض.
- ربع كوب من الزبادي.
- نصف كوب من الزيت.
- ربع كوب من اللبن.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من السكر.
- ربع ملعقة من الفانيليا.
- كوب وربع من الدقيق.
طريقة الإعداد والتحضير
يظن البعض أن طريقة عمل النايتي في المنزل من الطرق التي يصعب عملها بطريقة ناجحة والآن سوف نتعرف على هذه الطريقة وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بإضافة الزيت مع السكر ونخلطهم جيدا باستخدام المضرب اليدوي.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الفانيليا والبيض مع الخلط المستمر، ثم نقوم بإضافة الزبادي مع التقليب المستمر.
- ثم نقوم بإضافة الدقيق بشكل تدريجي مع البيكنج بودر واللبن مع الخلط حتى نحصل على خليط سميك ولين.
- بعد ذلك نحضر صينية مغطاة بورق الزبدة وندهنها بالزيت، نسكب الخليط في الصينية ونفردها بشكل كامل.
- ندخل الصينية الفرن المسخن من قبل على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها حتى تنضج، بعد ذلك نخرجها ونغطيها باستخدام فوطة ونتركها حتى تبرد.
- بعد ذلك نقسمها إلى نصفين وندهنها بنوع المربي المفضلة، ثم نقطعها إلى قطع متساوية ونزينها بصوص الكراميل أو الشكولاتة.
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