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طريقة عمل حلى صحي بروتين بار، الأكلات الصحية انتشرت بكثرة خلال الفترة الحالية ومن تلك الوصفات والمأكولات البروتين بار فهي من حلويات المفيدة الغنية بالالياف والمعادن والبروتينات، وتلك الفوائد المختلفة تعطي طاقة كبيرة للجسم وتناسب كل من يتبع نظام غذائي سليم وصحي، ويكون بروتين بار مفيد أيضاً للرياضيين، فكل مكوناته صحية ومع أن بروتين بار مرتفع الثمن ولا تناسب الكثير لشرائه، لذا يمكنك صنع بروتين بار عن طريق مزج التمر الصحي والشوفان مع المكسرات المغذية وتعطيك طعم لا يقاوم. مكونات عمل بروتين بار صحي لذيذ نحتاج إلى عدد 4 كوب من شوفان الحبة الكاملة. كوب من زبيب الصحي المجفف. نصف كوب من مكسرات الكاجو. نصف كوب من لوز الحبة الكاملة. كوب من جوز مقطع. نصف كوب من الفستق الحلبي كوب من السمسم الأبيض. عدد 2 ملعقة كبيرة من حبة البركة. عدد 4 ملاعق كبيرة من بذر الكتان. عدد 6 ملاعق زيت جوز الهند البارد. عدد 2 ملعقة صغيرة من العسل الأبيض. نصف كوب من التمر المطحون. خطوات تحضير بار بروتين الصحي بالتمر والمكسرات نضع في وعاء الشوفان ويسخن مقلاه على نار بدرجة حرارة هادئة، ويضاف في المقلاة وتقلب حتى يأخذ الشوفان لون ذهبي، ويوضع عليه الزبيب وتترك مكونات جانباً بعد أن ترفع من على النار.

في مقلاه نضع المكسرات كل من الكاجو واللوز والجوز والفستق الحلبي والسمسم وحبة البركة، وتقلب على نار هادئة حتى يتغير لونها.

ويضاف عليهم الشوفان مع الزبيب وبذر الكتان وتقلب معا، ثم نضيف عليهم الغسل وزيت جوز الهند وتقلب مكونات السابقة معا.

نحضر التمر منزوع النوى ويضاف عليه 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وتعجن داخله المكونات السابقة مع المكسرات، ثم تفرد العجينة على ورق زبدة في صينية.

تدخل الصينية الثلاجة لمدة يوم كامل ومفرود عليها عجينة البار بروتين، وتترك العجينة حتى تتماسك معا، ثم تقطع بار البروتين وتوضع داخل الثلاجة وتناولها كسناك ما بين الوجبات أو عند الإحساس بالجوع. عمر شويل - جدة طريقة عمل حلى صحي بروتين بار بالتمر والمكسرات - ثقفني

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