بدون ماكينة.. طريقة عمل آيس كريم الفانيليا ب 4 مكونات بطعم يجنن أحلي من المحلات

عشق الملايين من الأفراد الكبار والصغار تناول الايس كريم، والذي يوجد منه بنكهات وأطعمة مختلفة، وتعد نكهة الايس كريم بالفانيلا من أكثر النكهات المفضلة واللذيذة خاصة لأطفالنا، ويفضلون دائما معظم الأطفال الأيس كريم الذي يباع في المحلات بالخارج، ولكن يمكنك الأن سيدتي تحضير الأيس كريم بنكهة الفانيلا في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة ولا تكلفك الكثير وتضمن لكي أيس كريم بجودة وطعم أحسن من محلات الأيس كريم، وسوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة تحضير الأيس كريم بنكهة الفانيلا بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات تحضير الأيس كريم الفانيلا في المنزل

تتساءل الكثير من السيدات عن المكونات التي تحتاج إليها لتحضير آيس كريم الفانيلا باقل المكونات والتكاليف وطعمه يكون زي محلات الأيس كريم بالضبط، ونوضح لكم أهم هذه المكونات موضحة كالتالي.

كوبان كبيران من الكريمة.

كوبان كبيران من الحليب ويكون كامل الدسم، للحصول على أفضل النتائج.

كوب ألا ربع من السكر الأبيض المطحون.

ملعقة ونصف من الفانيليا تكون كبيرة.

طريقة تحضير الأيس كريم الفانيلا بالمنزل

وبعد أن ذكرنا لكم أهم المكونات التي نحتاج إليها لتحضير الايس كريم بنكهة وطعم الفانيلا بالمنزل، والتي يمكن شراء هذه المكونات بأقل التكاليف، نوضح لكم خطوات التحضير لتعطي لكم نفس طعم آيس كريم المحلات.